Beyoğlu’nda yankesicilik yöntemiyle telefon çalan şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda meydana gelen yankesicilik olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, 14 Haziran 2026 tarihinde Tomtom Mahallesi'nde sokakta yürüyen bir kişinin cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalındığı belirlendi.