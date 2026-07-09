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Giriş Tarihi: 9.07.2026 10:33

Beyoğlu’nda yankesicilik yöntemiyle telefon çalan şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'nda sokakta yürüyen kişinin yanına yaklaşan şüpheli, cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalarak kaçtı. Güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilerek yakalan şüpheli tutuklandı.

DHA Yaşam
Beyoğlu’nda yankesicilik yöntemiyle telefon çalan şüpheli tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda meydana gelen yankesicilik olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, 14 Haziran 2026 tarihinde Tomtom Mahallesi'nde sokakta yürüyen bir kişinin cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalındığı belirlendi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Polis ekipleri, olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin A.D. (23) olduğunu tespit etti. Şüpheli, 16 Haziran'da Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda yankesicilik yöntemiyle telefonu çalıp kaçtı: Tutuklanan şüphelinin hırsızlık anları kamerada

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Yankesicilik' suçundan adliyeye sevk edilen A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BEYOĞLU

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Beyoğlu’nda yankesicilik yöntemiyle telefon çalan şüpheli tutuklandı
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