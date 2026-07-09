Beyoğlu’nda yankesicilik yöntemiyle telefon çalan şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda meydana gelen yankesicilik olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, 14 Haziran 2026 tarihinde Tomtom Mahallesi'nde sokakta yürüyen bir kişinin cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalındığı belirlendi.
HIRSIZLIK ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Polis ekipleri, olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin A.D. (23) olduğunu tespit etti. Şüpheli, 16 Haziran'da Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Beyoğlu'nda yankesicilik yöntemiyle telefonu çalıp kaçtı: Tutuklanan şüphelinin hırsızlık anları kamerada