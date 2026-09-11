Beyoğlu’nda yaya geçidinde feci kaza: Ticari taksi yayaya çarptı!

"İBB'Yİ DEFALARCA ARADIK BURAYA KASİS YAPILSIN"

Kazayı gören bir esnaf, "Burası için İBB'yi defalarca aradık buraya kasis yapılsın diye. Maalesef cevap vermediler. Burada daha önce ölümlü kaza da oldu. Yaya geçidinin girişine biz kasis yapılmasını istedik. Defalarca telefon açtık ama yapılmadı" şeklinde konuştu. Kaza sonrası taksi sürücüsü Mehmet Köylü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör