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Giriş Tarihi: 31.12.2022 18:31

Beyoğlu'nda yılbaşı hazırlıkları

Beyoğlu'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemi alan polis ekipleri Taksim Meydanı'nı bariyerlerle çevirdi.

AA
Beyoğlu’nda yılbaşı hazırlıkları

Yılbaşı tedbirleri kapsamında Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda saat 14.00'da kapatılarak, vatandaşlar alternatif yollara yönlendirildi.

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı demir bariyerlerle çevrilirken, İstiklal Caddesi'ne girmek isteyenler oluşturulan polis noktalarında kontrol edilerek alınıyor.

Tedbirler kapsamında Gezi Parkı'na Mobil Komuta Merkezi tırı kuruldu. Güvenlik kameraları gözden geçirilirken, kameralarla meydan ve cadde izleniyor. Çok sayıda polis ekibi bölgede görev yapıyor.

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Beyoğlu'nda yılbaşı hazırlıkları
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