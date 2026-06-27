Beyoğlu’nda yürekler ağza geldi! Kaldırımın üzerine çivilerle güçlendirilmiş patlayıcı bıraktılar: Binalar ve araçlar hasar gördü!

BİNA VE ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU

Yapılan incelemede sokakta çok sayıda bilye ile çivi bulundu. Patlama nedeniyle bir iş yerinin girişinde ve apartmanın giriş kapısında hasar oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, motosikletle gelen kasklı 2 kişinin çivi ve bilyelerle güçlendirilmiş patlayıcıyı koyduğu belirlendi.