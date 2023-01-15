Beytullah, 90 gündür baba nöbetinde

Bartın'da 3 ay önce meydana gelen maden kazasından sonra ambulans uçakla, İstansul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen madencilerin aileleri umutla yakınlarının taburcu olacağı günü bekliyor. Yaralı madencilerden Erol Bulduk'un (39) 6 yaşındaki oğlu Beytullah da hastanenin en küçük misafiri olarak 90 gündür ailesiyle beraber hastanede yaşıyor. Beytullah, okula bile hastane sınıfında başladı, yazmayı ilk öğrendiği kelime ise 'Baba' oldu. Minik çocuk hastane yönetimi tarafından kendileri için ayrılan süit odalarda ailesiyle beraber kalıyor, personelle birlikte yemeğe iniyor, hastane içindeki etkinlik alanlarında vakit geçiriyor, hastane sınıfındaki derslere katılıyor. Bulduk ailesi birkaç hafta önce yoğun bakımdan çıkan Erol Bulduk'u hastane odasında uzaktan da olsa ilk kez gördü. DHABEYTULLAH'LA yakından ilgilenen Hastane Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit "Benim oğlum da Beytullah'la çok iyi arkadaş oldu. Benden bir şey ister misin dediğimde, 'Babamı iyileştir' demişti. Babasıyla kavuştukları o an, herhalde mesleki anlamda bizleri en çok etkileyen anlardan biri oldu. Erol Bey şu an en iyi durumu en iyi olan hastamız" dedi.