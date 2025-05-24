Beytullah’ın organları 3 kişiye hayat verdi

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde şoför esnafı olan 43 yaşındaki Beytullah Mısır, 18 Mayıs tarihinde evde fenalaştı. Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mısır, yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Mısır, oradan da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Beytullah Mısır'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Bunun üzerine ailesi Mısır'ın organlarını bağışlama kararı aldı. KTÜ) Farabi Hastanesi'nde gerçekleşen operasyonla Beytullah Mısır'dan alınan iki böbreği UMKE ekibi tarafından alıcı uygunluğu tespit edilen Samsun'daki 2 hastaya ulaştırılırken, karaciğeri ise hava ambulansı ile İstanbul'daki ihtiyaç sahibi hastaya nakledildi. İlçede şoför esnafı olan Beytullah Mısır, Vakfıkebir Kirazlık Sahil Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.