Beyza, protez bacakla hayata tutundu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazda 8 saat kaldıktan sonra sol bacağını kaybeden genç kız hem yeni bir eve hem de protez bacağına kavuştu. Türkoğlu ilçesi Şekeroba Mahallesi'nde ikamet eden Bolat ailesine tamamlanan deprem konutu teslim edildi. Bir hayırsever de, 6 Şubat depreminde 8 saat göçük altında kaldıktan sonra çıkarılan ve tedavi sonrasında sol ayağı kesilen 17 yaşındaki Beyza Bolat'ın protez bacağını üstlendi. Böylece Beyza'nın yürüme hayali gerçekleşti. Başka bir hayır sahibi gurbetçi ise yurtdışından elini uzatarak Bolat ailesinin evinin eşyalarını karşıladı. Beyza'nın protez ayağının temin edilmesine yardımcı olan Kahramanmaraş Dağcılık Kulübü Başkanı Büşra Tecirli de Beyza Bolat ve ailesine umut ışığı oldukları için mutluluğunu ifade etti. Tecirli, "Enkazdan çıkarılıp hastaneye gittiğinde büyük yaşam mücadelesi verdi. Tek bacağını kaybetti, çok üzülmüştü, tek hayali polis olmaktı. Herkese kendisini kapatmıştı, biz mücadelemizi verdik. Protez bacağını bir hayır sahibi karşıladı. Başka bir hayır sahibi ise evdeki bütün eşyaları temin etti" dedi. Depremzede genç kız Beyza ise, "Biz kardeşimle uyanıktık, sarsıntıyla uyandık. Ben kafamı çarpıp bayılmışım. Uyandığımda etraf karanlıktı. Vücudumun yarısı enkaz altındaymış. Proteze karşıydım, sonradan protezi taktım ve alışmaya çalıştım. Şu anda iyiyim, mutluyum, evimiz de oldu, eşyalarımız da oldu. Büşra ablama çok teşekkür ediyorum, bize çok destek oldu" diye konuştu. İHA