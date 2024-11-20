Beyzanur Kaya cinayeti: O cani için istenen ceza açıklandı!

Duruşmada görevli Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı, Akoğlu'nun 19 Ekim 2023'te evinde buluştuğu Kaya'yı, çıkan tartışmanın ardından silahla ateş ederek öldürdüğünü belirterek, sanığın 'Kadına karşı kasten öldürme' ile '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.