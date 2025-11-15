Haberler Yaşam Haberleri Beyzbol sopasıyla darp edip kayda aldı
İstanbul Beyoğlu'nda önceki akşam oyuncu ve sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü, (43) restoranında çalışan kişiye, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tekme ve yumruklarla vurmaya başladı. Çalışanı havaya kaldırarak yere çarpan Ünlü, ardından beyzbol sopayla darp etti. Yaşananları ise cep telefonuyla kayıt altına aldı. Olay sonrası Ünlü'nün restoranı mühürlendi. Olayın ardından harekete geçen emniyet ekipleri, oyuncu Bahadır Ünlü'yü gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan oyuncunun 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
