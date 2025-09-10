Biber Turşusu Nasıl Kurulur? Evde 5 Kiloluk Bidona Kışlık Biber Turşusu Nasıl Yapılır?

Ev yapımı biber turşusu, katkısız ve fermente bir besin olarak hem lezzetli hem de sağlıklıdır. Probiyotik içeriği sayesinde sindirimi destekler, içerdiği vitaminler ise bağışıklığı güçlendirir. 5 kiloluk bidonlarda hazırlanan kışlık biber turşusu, doğru malzeme ve yöntemle kolayca yapılabilir. Biber turşusu nasıl kurulur ve evde 5 kiloluk bidonda kışlık biber turşusu nasıl yapılır sorularının yanıtları bu noktada öne çıkan başlıklardandır.

BİBER TURŞUSU NASIL KURULUR?

Ev yapımı biber turşusu, sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biridir ve yapımı oldukça basittir. Öncelikle taze ve sağlam biberler seçilmelidir; çürük veya yumuşamış biberler kullanılmamalıdır. Biberler yıkanıp kurutulduktan sonra, turşuluk kavanoza yerleştirilir.

Turşu suyu için genellikle su, tuz ve sirke kullanılır. Su kaynatılıp içine tuz ve sirke eklenir ve karışım soğumaya bırakılır. Soğuyan su biberlerin üzerine dökülür ve kavanozun ağzı sıkıca kapatılır. Turşunun lezzetini artırmak için içine sarımsak, defne yaprağı, karabiber veya hardal tohumu gibi baharatlar eklenebilir.

Kavanozlar serin ve karanlık bir ortamda birkaç gün ile birkaç hafta arasında bekletilir. Turşu, bekledikçe lezzetini geliştirir ve tüketilmeye hazır hale gelir. Ev yapımı biber turşusu, hem doğal hem de katkısız olmasıyla sağlıklı bir alternatif sunar.

EVDE 5 KİLOLUK BİDONLA KIŞLIK BİBER TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

5 kg çarliston veya sivri biber

1,5 litre su

2 yemek kaşığı kaya tuzu (temiz, iyotlu olmayan)

5-6 diş sarımsak

1 yemek kaşığı sirke (isteğe bağlı, turşunun daha uzun süre dayanması için)

1 adet defne yaprağı (isteğe bağlı)

Biberleri yıkayıp saplarını temizleyin; büyük biberleri ortadan ikiye kesebilir, küçük ve orta boyları ise bütün olarak kullanabilirsiniz. 5 kiloluk turşu bidonunu iyice yıkayıp steril olduğundan emin olduktan sonra içine defne yaprağı, sarımsak ve baharatları yerleştirin. 1,5 litre ılık suyu bir kapta tuz ve isteğe göre sirkeyi ekleyerek karıştırın. Biberleri bidona dik veya çapraz şekilde yerleştirip üzerini hazırladığınız tuzlu suyla kaplayın, tamamen suyun altında kaldığından emin olun. Bidonun kapağını sıkıca kapatıp oda sıcaklığında, doğrudan güneş görmeyen serin bir yerde 7-10 gün bekletin; bu sürede turşu fermente olmaya başlayacaktır.