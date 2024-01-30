Bıçak parası isteyen doktora suçüstü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün hareketli saatlerin yaşanmasına neden olay iddiaya göre şöyle gelişti. Uzun bir süredir şiddetli karın arısı, mide bulantısı ve kilo kaybı şikayetleri yaşayan 65 yaşındaki B.K. tedavi için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. İddiaya göre Gastroentroloji Uzmanı Doçent Doktor Şükrü T. tedavi sürecinin ardından B.K.'ye safrayolu kanseri teşhisi koydu.

AMELİYAT İÇİN BIÇAK PARASI İSTEDİ

İddiaya göre doktor Şükrü T. operasyon öncesi B.K.'nin yakınlarını odasına davet ederek 20 bin peşin olmak üzere 100 bin TL bıçak parası talep etti. Düşüneceklerini belirterek hastaneden ayrılan aile, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

PARALARLA YAKALANDI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Polis ekipleri, dün hasta yakınlarına seri numaraları alınmış paraları doktora vermesini istedi. Doç. Dr. Şükrü T., seri numaraları belirlenen 20 bin lira parayı alırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Doç. Dr. Şükrü T, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

TUTUKLANDI

Suçlamaları kabul etmeyen, kendisine komplo kurulduğunu öne süren Doç. Dr. Şükrü T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YÜZLERCE KEZ ŞİKAYET EDİLMİŞ

Öte yandan yüzlerce hasta yakınının 2021 yılından bu yana Doç. Dr. Şükrü T. hakkında hastalardan bıçak parası istediği iddiasıyla üniversite yönetimine şikayette bulunduğu ancak yönetimin bu konuyla ilgili bir araştırma yapmadığı ortaya çıktı.