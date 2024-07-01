Eskişehir’de hareketli anlar! Bıçakla iki otomobili gasbeden şüpheli yakalandı

Gece saat 00.30 sularında meydana gelen olayda, Tunalı Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde müşteri gibi davranarak durdurduğu 26 T 0023 plakalı ticari taksiyi bıçak zoruyla gasp eden 24 yaşındaki Kaan Ali E., olay yerinden kaçtı. Taksi şoförünün ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Gasp edilen taksiyi Sümer Mahallesi Muhsin Ertuğrul Sokak'ta terk edilmiş vaziyette bulan ekipler, şüpheli şahsın aynı bölgede bulunan 26 SA 626 plakalı lüks otomobili de gasp ederek kaçtığını tespit etti.