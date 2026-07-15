Bıçakla tankı durdurmaya çalışırken şehit oldu: Şehidin ağabeyi, "Bir ölür bin diriliriz”

15 Temmuz gecesi yaşanılan darbe kalkışmasından haberdar olan Ahmet Kocabay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine arkadaşlarıyla birlikte sokağa çıktı. Esenler Atışalanı'nda insanları ezerek öldüren tankın üzerine çıkan Kocabay, rütbeli askerin boynuna bıçağı dayayarak darbeci hainleri durdurdu. Yaşanan olayların şoku ile halkın etraftan dağılmasını fırsat bilen darbeci hainler tankla hızla olay yerinen kaçtı. Hareket halinde bulunan tankın üzerinde kalan Ahmet Kocabay, İSTOÇ'a kadar bu şekilde geldi. Orada bulunan bir diğer darbeci asker tarafından açılan ateş sonucu karaciğerinden vurulan Kocabay, tankın üzerinden düştü. Oradaki bir oto marketin güvenlik görevlileri tarafından alınan Kocabay, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Kocabay hastanede şehit düştü.

Şehit Ahmet Kocabay, 2 yıl bir kafeyi işlettikten sonra tekstil işine başlamıştı. Arkadaşlarına ve vatanına bağlı gözü kara bir insan olarak tanınan Kocabay, Şehit olmadan önce çevresindekilere, "Bana bir şey olursa aileme sahip çıkın" demişti. Şehidin 1,5 yaşında bir kızı vardı. Şehidin ismi, İstanbul Esenyurt'ta bir imam hatip lisesine verildi.

KAHRAMAN AHMET'İN AİLESİNİN ACISI DİNMEDİ

Şehidin ağabeyi Bayram Kocabay, kardeşinin acısının yüreğinde hala taze olduğunu ama vatan için mücadele ettiği için gururlandıklarını kaydetti. Kardeş acısının içlerinde kabuk tutmamış bir yara olduğunu belirten Bayram Kocabaş, "Ülkemize ve bize çok derin acı yaşatan 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Hainlerin kalkışma başlattıkları o geceyi hiç unutamıyoruz. Esenler Atışalanı'nda askeri tankların insanların üzerine sürüldüğünü söylediler. Cumhurbaşkanımızın sokağa çağrısı ile dışarı çıktık. Silahımız yoktu, 'Nasıl mücadele edeceğiz' diye düşünürken kardeşim Ahmet, tankların insanların üzerine doğru sürüldüğünü görünce dayanamayıp üzerine çıkıyor ve rütbeli hain FETÖ'cü subayın boğazına bıçak dayayarak etkisiz hale getirmek istiyor. Bu sırada başka bir hain rütbeli tarafından açılan ateş sonucu tankın üzerine düşüyor ve kilometrelerce tankın üzerinde yaralı gidiyor. Sonrada yine açılan ateş sonucu tankın üzerinden düşürülüyor kardeşim hastanede şehit oluyor. O karanlık gece bizim için bitmedi. İçimizde kabuk tutmamış kanayan bir yaradır. Biz kardeşleri anne baba oğul olarak hala ilk günkü gibi acıyı yaşıyoruz geride acılı bir eş ve yetim bir çocuk bıraktı. 15 temmuzu hiç unutmayacağız biz toprak olsak da evlatlarımız yaşatacak. Bu milletin kanında kahramanlık var. Bugün aynı şey olsa yine ayaklanır yine mücadele ederiz o hainlere geçit vermeyiz Biz Bir ölür bin diriliriz" dedi.

OĞLUM OLUNCA ŞEHİT KARDEŞİMİN ADINI VERDİM

Ailecek tarifi imkânsız şeyler yaşadıklarını dile getiren ağabey Kocabay, "O kara günden yılar sonra bir oğlum dünyaya geldi, 14 Temmuz'u 15'e bağlayan gece biz de 'Bir yiğit Ahmet daha doğdu' diyerek adını Ahmet koyduk. Oğlum da amcası gibi birebir aynı. Babamla annemin küçük Ahmet'e sevgisi başka onunla kardeşimin özlemini gideriyor, bağrına basıyorlar." şeklinde acısını dile getirdi.