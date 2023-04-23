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Giriş Tarihi: 24.4.2023

Bıçakladı, polisi aradı

DHA
Bıçakladı, polisi aradı
Düzce'de önceki gün saat 11.30 sıralarında Nusrettin Mahallesi Barbaros Sokak'ta. Ahmet D. (71) ile birlikte yaşadığı Fatma K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Ahmet D., Fatma K.'ye vurmaya başladı. Bu sırada Fatma K., mutfaktan aldığı bıçak ile Ahmet D.'yi sırtından ve kolundan yaraladı. Evden çıkan Fatma K., polise kendisini ihbar edip, sağlık ekiplerine de haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ahmet D.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Fatma K. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Bıçakladı, polisi aradı
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