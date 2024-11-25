Bıçaklanarak öldürülen imam toprağa verildi

Adana'da 16 yaşındaki M.A. tarafından bıçaklanarak öldürülen Fetahmet Gülşen Camisi imamı Tarık Karadağ (41), son yolculuğuna uğurlandı. Karadağ, Adana İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İmam Kardağ'ın katil zanlısı M.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay, 24 Kasım'da Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Fetahmet Gülşen Camisi İmamı Tarık Karadağ, sokakta karşılaştığı M.A. tartışmaya başladı. Arbede sırasında M.A., cebinden çıkardığı bıçakla Karadağ'ı karnından ve sırtından yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karadağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

OĞLUNUN TABUTUNU ÖPTÜ

Polis, şüpheli M.A.'yı olay yerine yakın bir sokakta yakaladı. Karadağ'ın cansız bedeni yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alınıp, Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Helallik alınan Karadağ'ın cenaze namazı Adana İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdı. Tören sırasında Karadağ'ın güçlükle ayakta durduğu görülen babası, oğlunun cenazesini öperek uğurladı. Evli ve 2 çocuk babası olan Karadağ'ın yaşındaki kızını ise önceki yıl kanser nedeniyle kaybettiği bildirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi