Bıçaklanarak sokak sokak gezdirilmişti! Ergün Arslan cinayetinde yeni gelişme: Mahkeme kararını verdi!

HER SANIK KENDİ FİİLİNDEN SORUMLU TUTULDU



Kararda, sanıkların olay yerine hangi aşamada geldikleri, fiile ne şekilde katıldıkları, hangi suç ya da suçlar için eylemde bulundukları, hangi fiil ya da fiilleri gerçekleştirdiklerinin önemli olduğu ifade edildi. Bir tartışma ve kavga ortamında söz konusu tartışmanın bir anda hararetlenerek büyüdüğü durumların yaşanabildiği kaydedilen kararda, sanıkların o anki hal ve şartlarda ani bir kast ile herhangi bir anlaşma ve irade olmaksızın kendi anlık kararlarıyla hareket etmeleri halinde iştirakten söz edilmesi mümkün olmadığı ve her bir failin kendi fiilinden sorumlu olduğu belirtildi.