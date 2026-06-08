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Giriş Tarihi: 8.06.2026

Bıçaklı kavga cinayetle bitti

Şenol BOZKURT
Bıçaklı kavga cinayetle bitti
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Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde iki grup arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay önceki akşam Göle ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Ö.Y., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan diğer 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.

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Bıçaklı kavga cinayetle bitti
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