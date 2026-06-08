Bıçaklı kavga cinayetle bitti

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde iki grup arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay önceki akşam Göle ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Ö.Y., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan diğer 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.