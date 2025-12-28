Haberler Yaşam Haberleri Bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Kanvar Gözen öldü
Giriş Tarihi: 28.12.2025 13:18

Bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Kanvar Gözen öldü

Mardin’in Derik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Kanvar Gözen hayatını kaybetti.

Derik ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, 25 yaşındaki B.Y., üzerindeki bıçakla Kanvar Gözen'i kalbi ve vücudunun değişik yerlerinden yaraladı. Gözen, kanlar içeride yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Kanvar Gözen, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gözen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. B.Y. gözaltına alındı.

