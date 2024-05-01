Bıçaklı kavgada kardeşini öldürdü

İstanbul Esenyurt'taki lüks bir rezidansta birlikte olmak için çağırdıkları kadın ile ücrette anlaşamayan 2 kardeş, kadının arkadaşları ile kavga etti. Kavgada kardeşlerden biri diğerini kazara bıçaklayarak öldürdü.Uğur Ş. ile kardeşi Engin Ş. internet üzerinden çağırdıkları eskort kadınla ücrette anlaşamadı. Tartışma üzerine kadın, 6 arkadaşını çağırdı. Eve gelen grupla kardeşler arasında çıkan kavgada Engin Ş. hayatını kaybederken Mustafa K. adlı kişi de yaralandı.Uğur Ş., eve gelen 6 kişiye karşı kendini savunmak için bıçak kullandığını ileri sürdü. Yaralanan Mustafa K. ise olayda bıçak kullanmadıklarını, bıçağı kullananın Uğur Ş. olduğunu ve yanlışlıkla kardeşini de bıçakladığını iddia etti. Güvenlik kamerası görüntülerinde Uğur Ş. ve kardeşi Engin Ş.'nin elinde bıçak olduğu, arbede sırasında Uğur Ş.'nin kardeşini bıçakladığı görüldü.İncelemenin ardından olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.