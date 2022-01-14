Bıçaklı saldırgan metroya nasıl girdi? Panik anları kamerada! Yeni görüntülere A Haber ulaştı

SABIKA DOSYASI KABARIK

Metronun güvenlik kameralarını incelemeye alan polisler, saldırganın 9 kez 'uyuşturucu kullanmak', 1 kez 'uyuşturucu madde ticareti', 6 kez 'tehdit', 3 kez 'kasten yaralama', 2 kez 'hürriyetten yoksun bırakma' ve 1 kez de 'mala zarar verme' suçundan olmak üzere toplam 22 sabıkası bulunan Emrah Yılmaz olduğunu belirledi.