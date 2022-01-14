Bıçaklı saldırgan metroya nasıl girdi? Panik anları kamerada! Yeni görüntülere A Haber ulaştı

Olay 24 Kasım 2021'de Kadıköy-Tavşantepe seferi yapan metroda yaşanı. Emrah Yılmaz isimli saldırgan Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekerek, tehdit ve hakaretler savurdu. Olayın ardından gözaltına alınan Yılmaz için 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Emrah Yılmaz'ın metroya nasıl geldiğini ve olay sonrası yaşadığı panik anlarının görüntüleri kamera kayıtlarına böyle yansıdı. A Haber'in ulaştığı görüntüleri değerlendiren A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır konuyla ilgili detayları canlı yayında aktardı.
Saldırganın rahat tavırlarla güvenlik noktasından geçmesi dikkat çekiyor. Olayın yaşandığı an ve panik anını yansıtan görüntüler güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Görüntülerde olayda dehşet dakikalarının yaşanmasına neden olan bıçağı paçasından çıkardığı anlar da yer alıyor.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER;
SON DAKİKA: Metrodaki bıçaklı saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Metroya nasıl bindi?
NELER YAŞANDI?
Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede şüpheli Emrah Yılmaz'ın olay günü Ataşehir'e gitmek için evden çıktığı, Tavşantepe-Kadıköy metrosuna bindiği, metroya bindiğinde üzerinde bir bıçak bulunduğu, metro hareket ettikten birkaç durak sonra metroda bulunan mağdur Azize Nur Kara'nın yüzünde bulunan maskesini yüzüne çekmesi konusunda uyardığı, mağdurun cildindeki rahatsızlıktan dolayı maskeyi çekemeyeceğini söylemesi üzerine şüpheli Yılmaz'ın hakaret etmeye başladığı, bu sırada da müştekiler Senanur Damgacı ve Nilgün Mihdiye Damgacı'nın olaya müdahil oldukları anlatıldı.
ADLİ RAPOR ONAYLANDI
Müşteki Senanur Damgacı'nın şüpheliyi düzgün konuşması için uyardığının belirtildiği iddianamede, ardından şüphelinin müştekiye küfürler ederek bağırdığı, şüphelinin müştekinin üzerime yürüdüğü, Nilgün Damgacı'nın araya gitmesiyle şüphelinin ittiği, bu yüzden Nilgün Damgacı'nın yere düştüğü, müşteki Nilgün Damgacı'nın şüphelinin bu eylemi sonucu aldığı adli rapora göre basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı, ardından şüphelinin bıçağını çıkararak müştekilere savurup hakaretler etmeye devam ettiği, tehditler yağdırdığı aktarıldı.
METRODAKİ VATANDAŞLARA TEHDİT: 'HEPİNİZİ DOĞRARIM'
Aynı zamanda iddianamede, şüphelinin bıçağını hem müştekilere hem de metrodaki diğer kişilere savurduğu, 'Hepinizi doğrarım' şeklinde tehditler ettiği, bu nedenle şüphelinin üzerine atılı suçlamaları işlediğinin sabit olduğunun anlaşıldığı, dosyadaki görüntü kayıtlarında da bu durumun görüldüğü, tüm deliller değerlendirildiğinde şüphelinin cezalandırılmasının gerektiği vurgulandı.
SABIKA DOSYASI KABARIK
Metronun güvenlik kameralarını incelemeye alan polisler, saldırganın 9 kez 'uyuşturucu kullanmak', 1 kez 'uyuşturucu madde ticareti', 6 kez 'tehdit', 3 kez 'kasten yaralama', 2 kez 'hürriyetten yoksun bırakma' ve 1 kez de 'mala zarar verme' suçundan olmak üzere toplam 22 sabıkası bulunan Emrah Yılmaz olduğunu belirledi.
18 YIL HAPSİ İSTENDİ
Soruşturma kapsamında hazırlanan iddiaamede, şüpheli Emrah Yılmaz'ın "Silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "Kasten yaralama", "Hakaret", "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ile mağdur ve müştekileri karşı "Zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplam 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
EVİNDE KISKIVRAK YAKALANDI
Yılmaz'ın kaldığı Maltepe, Zümrütevler Mahallesi'ndeki evine gece saat 02.30'da operasyon düzenlendi. Evdeki aramada, Yılmaz'ın taşıdığı bıçak da gazeteye sarılı bir halde bulundu.