Bıçaklı saldırı iddialarına başsavcılıktan açıklama

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyunda yanlış algıya neden olan iddialar üzerine açıklama yapma gereği duyulduğunu bildirdi. Açıklamada, olayın ardından soruşturmanın derhal başlatıldığı ve fail hakkında gerekli adli işlemlerin eksiksiz şekilde yürütüldüğü belirtildi.

12 BIÇAK DARBESİ İLE YARALANDI

18 Ocak saat 20.00 sıralarında Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mağdur P.A.'nın sırtından 9, ayak kısmından 2 ve boyun kısmından 1 olmak üzere toplam 12 bıçak darbesiyle yaralandığı kaydedildi. Mağdurun yaralanmasının hayati tehlike oluşturmadığı ancak basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte olduğu ifade edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren mağdurun beyanı ve teşhis işlemleri sonrası, saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen suça sürüklenen çocuk E.K.'nin gözaltına alındığı belirtildi. E.K.'nin "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandığı ve halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunduğu vurgulandı.

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Basın açıklamasında, ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ileri sürülen suça sürüklenen A.M.Ç.'nin, suçu üstlenmeye çalışan kişi olduğu belirtildi. Bu kişi hakkında "suç üstlenme" suçundan ayrı bir soruşturmanın yürütüldüğü ifade edildi. Başsavcılık, bu nedenle yaralama olayının failinin serbest kaldığı ve cezaların caydırıcı olmadığı yönündeki yorum ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkça bildirdi.