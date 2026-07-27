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Giriş Tarihi: 27.07.2026 10:05

Bidon bidon MET ele geçirdiler

Uyuşturucu imalatı ve satışı yapan beş kişi operasyonla yakalandı. 339 kilogram 700 gram kısaca “MET” olarak adlandırılan sıvı Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Bidon bidon MET ele geçirdiler
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İstanbul Emniyeti ve Sakarya Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri; zehir tacirlerine yönelik ortak operasyon düzenledi. Beş ikamet adresi, iki iş yeri ve bir çekici dorsesine baskın ve arama gerçekleştirildi. Yapılan detaylı aramalarda 339 kilogram 700 gram kısaca "MET" olarak adlandırılan sıvı Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Beş kişi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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#İSTANBUL EMNİYETİ

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Bidon bidon MET ele geçirdiler
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