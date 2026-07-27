Bidon bidon MET ele geçirdiler

İstanbul Emniyeti ve Sakarya Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri; zehir tacirlerine yönelik ortak operasyon düzenledi. Beş ikamet adresi, iki iş yeri ve bir çekici dorsesine baskın ve arama gerçekleştirildi. Yapılan detaylı aramalarda 339 kilogram 700 gram kısaca "MET" olarak adlandırılan sıvı Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Beş kişi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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