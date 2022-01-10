Biga’da feci kaza: 5 ölü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan Balıklıçeşme köyü yakınlarında dün gece geç saatlerde ilçede market işletmeciliği yapan Birkan Gugul idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyreden ve benzin istasyonundan aniden yola çıktığı iddia edilen Taha Kurtoğlu'nun kullandığı TIR'a arkadan çarptı.

ARAÇTAN GÜÇLÜKLE ÇIKARTILDILAR

Aracın hurda yığınına döndüğü kazada olay yerine çok sayıda itfaiye ve kaza kırım ekibi sevk edildi. Araçtan güçlükle çıkartılan Birkan Gugul, Hasan Tahsin Ergün, Damla Aytaş, İlknur Arslan ve Eda Ertekin olay yerinde can verdi.



Birkan Gugul

Olayın ardından cenazeler otopsi için Biga Devlet Hastanesine kaldırılırken TIR şoförü Taha Kurtoğlu gözaltına alındı.



Hasan Tahsin Ergün

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.