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Giriş Tarihi: 27.08.2026 22:06

Bilal Erdoğan, Başkan Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı: Genç çifte "en az 3 çocuk" tavsiyesi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, Ankara'da dünyaevine giren Merve Varlı ile M. Zahid Tüfekçi'nin düğün törenine katılarak nikah şahitliği yaptı. Erdoğan, genç çifte mutluluk dileklerini iletirken aile kurumunun önemine vurgu yaptı.

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Bilal Erdoğan, Başkan Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı: Genç çifte en az 3 çocuk tavsiyesi
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Ankara'daki özel bir düğün salonunda düzenlenen düğün töreninde Varlı ve Tüfekçi ailelerinin yakınları ile davetliler bir araya geldi. YETEV Okulaları Genel Müdürü Yusuf Tüfekçi oğlunun nikahına Genç çiftin nikahına şahitlik eden Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, törende yaptığı konuşmada evliliğin insan hayatındaki en önemli adımlardan biri olduğunu söyledi. Evliliğin dini ve toplumsal açıdan önemli bir sorumluluk olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu genç çiftimizin aileleri, misafirleri ve arkadaşları bu mutlu akşamda bir araya geldiler. Çok hayırlı, çok mübarek bir büyük adım için iki genç kardeşimiz hayatlarını birleştirmeye karar veriyorlar. Tanıdıklarıyla, dostlarıyla bu güzel anı paylaşıyorlar. Bundan güzel bir şey olamaz" dedi.

"AİLE GERÇEKTEN KUTSAL"

Ailenin toplumun temel unsurlarından biri olduğunu belirten Erdoğan, "İnsanın hayatında yaşayacağı en güzel anlardan bir tanesi bu akşam buradaki birliktelik. Çünkü bir hayat boyu sürecek olan evlilik birlikteliğinin ilk adımı. Aile gerçekten kutsal" ifadelerini kullandı. Evliliğin neslin devamı ve toplumun geleceği açısından da önem taşıdığını dile getiren Erdoğan, genç çifte karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde uzun bir ömür temennisinde bulundu.

"EN AZ ÜÇ YAVRULARI OLSUN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun yıllardır yaptığı "en az üç çocuk" çağrısını da hatırlatan Bilal Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız en az üç yavru olsun diye yirmi yıldır söylüyor. İnşallah bu kardeşlerimizin de en az üç yavruları olsun diye hep beraber dua edelim" diye konuştu. Bilal Erdoğan, konuşmasının ardından genç çifti ve ailelerini tebrik ederek evlilik cüzdanını geline takdim etti. Nikah töreninde Necmettin Bilal Erdoğan'ın yanı sıra 22. Dönem Konya Milletvekili Hakimoğlu, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Ercan Demirci, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdulkerim Fırat, 28. Dönem Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Hatay Milletvekili Kemal Karahan, Vali İlker Haktan Kaçmaz, Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan ve Sayıştay Üyesi Mehmet Şimşek de çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ANKARA #HATAY

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Bilal Erdoğan, Başkan Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı: Genç çifte "en az 3 çocuk" tavsiyesi
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