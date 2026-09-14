Bilal Erdoğan: Bir sonraki 30-40 yılda kardeşliğimizi, birliğimizi güçlendirelim

Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Bilal Erdoğan, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu tarafından merkez Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katıldı. Gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan, Terörsüz Türkiye'nin önemine işaret ederek, en çok da çocukları ilgilendirdiğini söyledi. Bu sürecin çocukların ve gençlerin geleceğini çok etkileyeceğini ifade eden Bilal Erdoğan, "Son 30-40 yılda ne badireler yaşanmış olursa olsun bir sonraki 30-40 yıl öyle olmasın. Bir sonraki 30-40 yılda kardeşliğimizi, birliğimizi güçlendirelim ve çocuklarımıza bu anlamda daha müreffeh, daha aydınlık yarınları vadeden bir Türkiye sunabilelim. 40 yıllık süreçte buna yaklaştığımız zamanlar oldu, kaçırılan fırsatlar oldu maalesef ama bu sefer toplumda bu sürece olan inancın daha yüksek olduğunu görüyoruz." diye konuştu.