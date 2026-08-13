Bilal Erdoğan: "Malazgirt ve Çanakkale, gelecek bin yılımızın çözümlerini sunuyor"

"ANADOLU'NUN İKİ UCUNU VE TARİHİ İKİ YAKASINI TEMSİL EDİYOR"

Bugün ise dünyanın çok sayıda kriz, savaş ve soykırımla çalkalandığı tarihi bir dönemden geçiyoruz. Bunların yanında manevi ve duygusal farkındalığa da önem vermeliyiz. Bu toprakları bize vatan yapan değerleri, fetihlerden önce gelen gönül erlerini ve alperenleri anlamamız gerekiyor. Malazgirt'ten sonra kurulan medreseler ve eğitim yuvaları da bu medeniyet anlayışının göstergesidir. Malazgirt ile Çanakkale, Anadolu'nun iki ucunu ve tarihi iki yakasını temsil ediyor, 1071 ve 1915. Bu 2 miras, aslında gelecek bin yılımızın çözümlerini de önümüze koyuyor. O ruhun 15 Temmuz'daki milletin duruşunda da ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi de birkaç hafta içerisinde bir Mekke Savunma Anlaşması'nı konuşuyoruz. Ümmetin bir araya gelişini temsil ediyor, gösteriyor. Türkiye'de bir terörsüz süreçle ilgili Meclis'te hiç olmayan bir teveccühle yine milletin birliğine bir adım atılmış oluyor. Bütün bunları düşündüğümüz zaman, hepsinin tohumlarının Ahlat'ta, Malazgirt'te atıldığını görüyoruz. Yani Malazgirt'te bilek gücüyle, Ahlat'ta da bir medeniyet tahayyülüyle ortaya koyduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.