Haberler Yaşam Haberleri Bilal Erdoğan: Varoluş meselemiz kültürümüzün yaşatılmasıdır
Giriş Tarihi: 26.4.2025 16:12 Son Güncelleme: 26.4.2025 16:13

Bilal Erdoğan: Varoluş meselemiz kültürümüzün yaşatılmasıdır

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) tarafından düzenlenen Çocuklar İçin Felsefe (ÇİF) Çalıştayı’nın 3'üncüsü Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlendi. Çalıştayda konuşan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Çok nadiren müzik yeteneği olan çocuklarımız Türk müziğinin içine doğuyorlar. Böylece Sadettin Kaynak'lar, Alaeddin Yavaşca'lar gibi çok büyük müzik dehaları ortaya çıktı. İnşallah bizim okulumuzda her yıl birinci sınıfa aldığımız 24 çok yetenekli çocuğumuza Türk müziğiyle birlikte erken yaşta o cevherin işlenmesi vesilesiyle çok büyük Türk müziği dehaları olacaklar. Kültürümüzün, kimliğimizin yaşatılması ve yeni nesillere aktarılmasının ülkemiz için de varoluşsal bir mesele olduğunu düşünüyorum" dedi.

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Bilal Erdoğan: Varoluş meselemiz kültürümüzün yaşatılmasıdır

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) tarafından düzenlenen Çocuklar İçin Felsefe (ÇİF) Çalıştayı'nda konuşan Bilal Erdoğan Özgürlük kavramını değerlendirerek şöyle konuştu; "Özgürlük diyen insanlar Türkiye'de başörtüsü zulmünün yapılmasını hiç sorgulamadılar. Dünyada egemen olan kapitalist yaklaşım kitleleri müşteri olarak görüyor, ondan fazla bir şey olarak görmek istemiyor. Dolayısıyla biz bunun yerine nasıl alternatif bir paradigmayı inşa edebiliriz, nasıl insanlığın gerçekten daha yüce varlıklar olma sorumluluğuna aday bireyler olmasını sağlayabiliriz. Biz kendi okullarımızda, çocuklar için felsefede, bunu öğretmenlerimiz sayesinde başaracağız.''

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Bilal Erdoğan: Varoluş meselemiz kültürümüzün yaşatılmasıdır
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