Bilal Erdoğan VAV TV'de gençlerle buluştu: İslam'ın sancaktarı milletin torunlarıyız...

VAKIF MEDENİYETİ VE HİZMET ANLAYIŞI

Örneğin geçmişte Erzincan'ın topraklarından yetişen bütün mahsulün gelirleriyle Medine'deki hacılara hizmet edilirmiş mesela. Neden? İşte onu kurumsallaştırmak için. Çünkü yolcuya hizmet etmek sevap, hele hele hacıya ikramda bulunmak çok sevap, hacıya su vermek çok sevap değil mi? Onun işte akşam Medine'nin kandillerini, akşam yatsı namazları, sabah namazları için aydınlanmak çok sevap. Onun için "bu toprakları bize vatan yapan değerler" manzumesi, böyle bir inanıştan ve Allah'ın yarattığı en şerefli mahluk olan insanı yüceltmekten besleniyor, oradan geçiyor.

"İSLAM'IN SANCAKTARI MİLLETİN TORUNLARIYIZ"

Bizim de Anadolu'da bir yandan cesaretimizle, bir yandan pratikliğimizle belli şeyleri hani İslam'ın temsilinde, sancaktarlığında başarmış bir milletin de torunlarıyız. Belli zulümlere baş kaldırmışız.

ANADOLU'NUN TARİHSEL SAVUNMA ROLÜ

Mesela yaklaşık 200 yıl biliyorsunuz Haçlı Seferleri tur tur başlıyorlar işte Avrupa'dan bir karar alıyorlar "Kudüs'ü alacağız, Kudüs'ü kurtaracağız", Haçlı seferleri yapıyorlar. Anadolu, beylikler döneminde olmasına rağmen aslında Anadolu'nun bölük pörçük olduğu bir dönem olmasına rağmen- bu Haçlı seferlerini adeta göğsünde yumuşatıyor.

İMAN, KİMLİK VE KÜLTÜREL SÜREKLİLİK

Dolayısıyla bugün hani bizim yaşatacağımız değerler içerisinde iman var bir tanesi. İkincisi, bizim ecdadımız neleri güzel yapmış, neleri başarmış? Onun üzerimizde bir ağırlığı olması lazım. Onun için "tarihi ve coğrafi hazırbulunuşluk" diyorum. Yani bu ana nasıl geldim? 100 yıl önce neydi, 300 yıl önce neydi, 500 yıl önce neydi, 1000 yıl önce neydi, 5000 yıl önce neydi ve bugüne nasıl geldim? Ve inanın dünyada böyle global işte transformasyon yaşanıyor. Dünyanın güç merkezi kayıyor; Batı'dan Doğu'ya doğru kayıyor değil mi? Hani son strateji belgesinde artık Amerika bile Çin'in yükselişini durduramayacağını aslında ifade ediyor.

GENÇLER İÇİN FIRSATLAR VE TEHDİTLER

O zaman dünyada böyle bir kayma gerçekleşirken bizim rolümüz ne olmalı? Acaba bize ne fırsatlar sunuyor, ne tehditler sunuyor? Bunu okumalıyız yani. Türkiye'den yetişen her bir gencin bunları okuması, bunlarla ilgili fikir sahibi olması çok kritik önem taşıyor. Çünkü eğer bir fırsat önümüze gelecekse, o fırsattan Türkiye istifade ederse, o zaman dünya dengesinde barışı, adaleti tesis etmeye katkısı olacak bir güç olacaktır Türkiye.