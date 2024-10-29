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Giriş Tarihi: 29.10.2024 13:58 Son Güncelleme: 29.10.2024 14:15

Bilal Erdoğan ve Prof. Dr. Ersan Aslan, Fuat Sezgin’in mirasını Frankfurt’ta anlattı

Necmeddin Bilal Erdoğan ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Frankfurt’ta düzenlenen Prof. Dr. Fuat Sezgin’in 100. doğum yılı anma programına katıldı. Erdoğan, Fuat Sezgin’in bilime adanmış yaşamını anlatırken, Prof. Dr. Aslan ise İslam medeniyetinin bilim tarihindeki önemine vurgu yaptı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Bilal Erdoğan ve Prof. Dr. Ersan Aslan, Fuat Sezgin’in mirasını Frankfurt’ta anlattı

Kırıkkale Üniversitesi Almanya'da Prof. Dr. Fuat Sezgin'in 100. Doğum Günü Anma Etkinliğine Katıldı. Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Frankfurt'ta düzenlenen "Doğumunun 100. Yılında Prof. Dr. Fuat Sezgin Anma Programı"na katılarak, İslam medeniyetinin bilim dünyasına katkılarını konu alan bir sunum gerçekleştirdi. Etkinlikte, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in bilimsel mirası ve gençlere ilham veren yaşamı detaylıca ele alındı. Almanya'nın Frankfurt kentinde Zoogesellschafthaus Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye'den İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, YTB Başkanı Abdullah Eren ve Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu da yer aldı. YTB Başkanı Abdullah Eren ve Başkonsolos İlknur Akdevelioğlu'nun açılış konuşmalarının ardından, Necmeddin Bilal Erdoğan sahneye çıkarak Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekerek Prof. Dr. Fuat Sezgin'in yaşamı ve bilimsel azmine vurgu yaptı.

Bilal Erdoğan, "Fuat Sezgin, 27 dil bilen ve hayatını bilime adayan bir insandı. O, gençlerimize hayatımızı üstün görevlere vakfetmenin mümkün olduğunu gösterdi. İstanbul ve Frankfurt'taki enstitülerin birlikte çalışmasını arzuluyordu," dedi. Prof. Dr. Fuat Sezgin'in 17 ciltlik "Arap-İslam Bilimler Tarihi" çalışmasının devamı niteliğindeki 18. cildin de tamamlanarak yayımlanacağını duyurdu. Prof. Dr. Ersan Aslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Fuat Sezgin'in İslam medeniyetinin bilim tarihindeki yerini sağlamlaştıran çalışmalarını anlatarak, "Bugün, doğumunun 100. yılında, Fuat Sezgin Hocamızın değerli mirasını ve çalışmalarını paylaşmak üzere buradayız. Onun çabaları, gençlerimizin bilimdeki köklü geçmişimizi bilerek özgüven kazanmalarını sağlamaktır," dedi. Aslan, bilim ve sanatın toplumların gelişiminde oynadığı kritik rolü vurgulayarak, Fuat Sezgin'in gençlere ilham veren yaşamının ışığında geleceği şekillendirmeye yönelik adımlar atılması gerektiğine dikkat çekti. Etkinlikte ayrıca Fuat Sezgin'in yaşamını konu alan bir film gösterimi, fotoğraf sergisi ve müzik dinletisi de gerçekleştirildi.

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Bilal Erdoğan ve Prof. Dr. Ersan Aslan, Fuat Sezgin’in mirasını Frankfurt’ta anlattı
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