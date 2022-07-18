Haberler Yaşam Haberleri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması: 2022 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 14:12

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması: 2022 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları açıklandı mı?

YKS sonuçlarının erişime açılmasıyla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde eğitim almak isteyen adaylar taban puanları arayışına çıktı. Puanlarına uygun okul ve bölümleri araştıran adaylar ÖSYM’nin duyurusuna göre; bu hafta içerisinde duyurulacak tercih kılavuzunu baz alarak işlem yapacak. Şimdi ise geçmiş yılların Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları kişilerin tercih listelerini hazırlamasında ön ayak oluyor. İşte Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları listesi...

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması: 2022 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları açıklandı mı?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları, tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. Bilecik ili için tercihlerini yapacak olan adaylar 'Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları 2022' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Peki, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? İşte yanıtı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS tercih maratonunda, geçtiğimiz yıllara ilişkin Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları ile başarı sıralamaları, öğrenciler için rehberlik edecek.

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

Geçen senenin ÖSYM ile açıklanan YKS tercih kılavuzuna göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban ve tavan puanları şöyle:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin 2018 2019 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 40+1


 41


 19.126


 435,05170
—-
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Dev let) Bilgisayar Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 148.490
174.000
200.446
204.000		 308,57249
339,66727
294,73684
277,40564
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 184.100
189.000
201.553
207.000		 289,49384
330,75836
294,25892
276,22706
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 298.722
279.000
269.143
238.000		 248,18394
290,23023
269,47061
265,13376
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ziraat Mühendisliği Programları SAY 45+2
40+1
40+1
45+2		 47
41
41
28		 377.148
377.000
413.381
Dolmadı		 226,92597
261,05496
235,94968
Dolmadı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 382.738
382.000
399.732
418.000		 222,52094
259,73592
238,44164
218,85547
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyomühendislik SAY 30+1


 2


 Dolmadı


 Dolmadı
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyosistem Mühendisliği SAY 30+1
30+1
30+1
40+1		 2
31
31
13		 Dolmadı
463.000
469.377
Dolmadı		 Dolmadı
242,53611
222,77818
Dolmadı
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 14
52
52
47		 Dolmadı
442.000
459.270
Dolmadı		 Dolmadı
246,47245
226,59271
Dolmadı
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 30+1
50+2
70+2
60+2		 4
5
36
62		 Dolmadı

Dolmadı
202.000		 Dolmadı

Dolmadı
278,29988
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri SAY 50+2
50+2

 31
52

 Dolmadı
418.000

 Dolmadı
251,50091
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 20+1
70+2
70+2
60+2		 6
9
53
62		 Dolmadı

Dolmadı
271.000		 Dolmadı

Dolmadı
255,38429
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik SAY 50+2
50+2
40+1
30+1		 18
52
41
31		 Dolmadı
365.000
352.096
357.000		 Dolmadı
263,99813
248,03267
236,02935
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 65+2
60+2
40+1
 67
62
41
 210.225
190.000
192.072
 282,76718
328,46215
312,14323
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 326.437
234.000
226.694
234.000		 258,68487
314,94307
302,24359
287,67855
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 346.208
378.000
466.524
523.000		 255,40736
281,65442
257,86297
240,99433
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(İÖ)		 EA 40+1
40+1
40+1
60+2		 41
41
41
59		 428.026
476.000
612.423
Dolmadı		 243,34629
265,00764
240,68905
Dolmadı
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal Hizmet (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 521.089
397.000
336.531
 231,42505
278,17993
278,12320
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(KKTC Uyruklu)		 EA 2+0
2+0
1+0
2+0


0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
 2
62
62
 Dolmadı
852.000
808.674
 Dolmadı
221,86313
213,19580
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat EA 40+1
40+1
40+1
100+3
41
38
19		 Dolmadı
876.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
219,80555
Dolmadı
Dolmadı
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 40+1
40+1
40+1
80+2		 6
41
35
21		 Dolmadı
858.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
221,36073
Dolmadı
Dolmadı
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Maliye EA 70+2
70+2
70+2
80+2		 6
72
72
42		 Dolmadı
793.000
791.161
Dolmadı		 Dolmadı
226,96888
220,23668
Dolmadı
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) EA 40+1
40+1

 1
41

 Dolmadı
929.000

 Dolmadı
214,84159
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 70+2
60+2
60+2
 28
62
62
 Dolmadı
592.000
571.470
 Dolmadı
248,83393
245,06352
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70+2
80+2
90+3
120+3		 9
82
93
81		 Dolmadı
748.000
748.202
Dolmadı		 Dolmadı
231,30565
226,89115
Dolmadı
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)		 EA 40+1
40+1
40+1
120+3
41
39
19		 Dolmadı
884.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
219,09473
Dolmadı
Dolmadı
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) EA 40+1
40+1

 1
13

 Dolmadı


 Dolmadı
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 477.757
341.000
290.690
233.000		 232,86692
275,20434
295,95973
297,18116
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İslami İlimler
(M.T.O.K.)		 SÖZ 10+0


 10


 499.913


 229,79530
—-
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Coğrafya SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 538.710
374.000
309.509
234.000		 222,59081
269,67608
292,59147
297,04227
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Coğrafya
(İÖ)		 SÖZ 40+1
40+1
50+2
60+2		 19
41
52
62		 Dolmadı
481.000
385.270
371.000		 Dolmadı
253,21965
280,22042
274,68127
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İslami İlimler SÖZ 80+2
90+3
90+3
60+2		 75
93
93
62		 Dolmadı
238.000
210.597
164.000		 Dolmadı
294,92838
311,84011
312,42442
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İslami İlimler
(İÖ-Ücretli)		 SÖZ 50+2
60+2
60+2
 17
62
62
 Dolmadı
334.000
263.072
 Dolmadı
276,48678
301,09981
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İslami İlimler
(M.T.O.K.) (İÖ-Ücretli)		 SÖZ 10+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Tarih SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 38
62
62
62		 Dolmadı
431.000
392.855
365.000		 Dolmadı
260,56010
279,06435
275,54196
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Tarih
(İÖ-Ücretli)		 SÖZ 40+1
40+1
40+1
60+2		 9
41
41
62		 Dolmadı
549.000
460.243
467.000		 Dolmadı
243,71972
269,25278
262,51902
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Turizm Rehberliği
(Fakülte)		 DİL 40+1


 41


 64.955


 238,89599
—-

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerin 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020		 Yer.
2021
2020		 Taban
Puanı
2021
2020		 Başarı
Sırası
2021
2020
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2
70+2		 72
72		 285,17887
312,21425		 455.364
400.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60+2
60+2		 62
62		 265,10384
287,42713		 627.573
566.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi TYT 45+2
40+1		 47
41		 261,96939
285,54276		 659.314
581.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Eczane Hizmetleri TYT 45+2
45+2		 47
47		 254,94915
287,01249		 736.081
569.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Optisyenlik TYT 50+2
50+2		 52
52		 250,80440
267,52117		 784.262
740.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40+1
40+1		 41
41		 248,49109
266,29612		 811.597
752.000

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 247,61929
278,67134		 822.120
638.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
50+2		 52
52		 242,63371
251,68896		 881.038
908.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Osmaneli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50+2
40+1		 52
41		 238,66574
258,34913		 927.120
834.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 234,31587
258,51491		 978.207
832.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Mekatronik TYT 40+1
40+1		 41
41		 220,31581
233,33499		 1.159.183
1.126.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Pazaryeri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
50+2		 52
52		 219,94400
228,78485		 1.164.130
1.183.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Söğüt Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
40+1		 41
41		 217,46012
227,94600		 1.197.303
1.194.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Osmaneli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Aşçılık TYT 50+2
45+2		 52
47		 217,38138
233,89682		 1.198.343
1.119.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Bozüyük Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 60+2
60+2		 62
62		 215,74998
226,18659		 1.220.096
1.218.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İç Mekan Tasarımı TYT 45+2
40+1		 47
41		 214,36937
224,81285		 1.239.061
1.236.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Söğüt Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Aşçılık TYT 45+2
45+2		 47
47		 210,85108
229,59692		 1.288.719
1.173.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 30+1
 31
 210,00037
 1.301.179
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektrik TYT 40+1
40+1		 41
41		 209,78204
225,93558		 1.304.364
1.221.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 209,64453
240,83326		 1.306.415
1.035.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Makine TYT 40+1
35+1		 41
36		 203,78163
224,09753		 1.395.292
1.245.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Kimya Teknolojisi TYT 30+1
30+1		 31
31		 201,69168
228,86016		 1.427.255
1.182.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Gölpazarı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sosyal Hizmetler TYT 60+2
50+2		 62
52		 201,38698
231,43155		 1.431.949
1.150.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi TYT 35+1
35+1		 36
36		 201,04198
220,70951		 1.437.277
1.291.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Gıda Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 41
41		 198,91487
223,27811		 1.469.943
1.256.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Osmaneli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50+2
50+2		 52
52		 198,89612
226,28909		 1.470.257
1.216.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Pazaryeri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Web Tasarımı ve Kodlama TYT 40+1
 41
 192,73858
 1.553.895
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Bozüyük Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60+2
60+2		 47
62		 Dolmadı
201,67591		 1.622.368
1.555.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Gölpazarı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 45+2
50+2		 4
32		 Dolmadı
 1.564.309
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Pazaryeri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50+2
50+2		 7
52		 Dolmadı
188,18514		 1.612.557
1.713.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Söğüt Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 30+1
30+1		 5
14		 Dolmadı
 1.582.219
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Gölpazarı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30+1
30+1		 0
4		 Dolmadı
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Söğüt Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25+1
30+1		 5
7		 Dolmadı
 1.557.605
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Bozüyük Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Dış Ticaret TYT 40+1
40+1		 12
41		 Dolmadı
184,95137		 1.616.997
1.728.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Osmaneli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Dış Ticaret TYT 25+1
30+1		 2
12		 Dolmadı
 1.619.035
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Osmaneli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektrik TYT 35+1
30+1		 22
31		 Dolmadı
210,58249		 1.566.755
1.428.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektrik Enerjisi Üretim,
İletim ve Dağıtımı		 TYT 35+1
30+1		 13
31		 Dolmadı
210,98661		 1.610.680
1.423.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 35+1
30+1		 10
31		 Dolmadı
207,58206		 1.617.774
1.470.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektronik Teknolojisi TYT 35+1
30+1		 15
31		 Dolmadı
215,46574		 1.627.432
1.361.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Pazaryeri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Endüstri Ürünleri Tasarımı TYT 30+1
30+1		 16
31		 Dolmadı
206,14607		 1.600.367
1.491.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 30+1
 23
 Dolmadı
 1.616.569
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Söğüt Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 35+1
40+1		 5
19		 Dolmadı
 1.614.539
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Söğüt Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 50+2
50+2		 44
52		 Dolmadı
201,86483		 1.626.430
1.552.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Söğüt Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İç Mekan Tasarımı TYT 60+2
60+2		 42
62		 Dolmadı
202,50639		 1.617.553
1.543.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İnşaat Teknolojisi TYT 60+2
60+2		 34
62		 Dolmadı
198,54055		 1.621.622
1.599.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Pazaryeri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İnşaat Teknolojisi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 40+1
40+1		 3
23		 Dolmadı
 1.595.558
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Osmaneli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İnternet ve Ağ Teknolojileri TYT 30+1
 7
 Dolmadı
 1.577.728
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(İÖ-Ücretli)		 TYT 40+1
30+1		 11
31		 Dolmadı
205,69333		 1.624.286
1.497.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Osmaneli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 30+1
30+1		 16
31		 Dolmadı
212,88697		 1.584.443
1.396.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Makine TYT 40+1
40+1		 24
41		 Dolmadı
203,90696		 1.613.361
1.523.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Söğüt Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Metalurji TYT 25+1
30+1		 3
20		 Dolmadı
 1.617.813
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Bozüyük Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Moda Tasarımı TYT 30+1
30+1		 5
13		 Dolmadı
 1.499.145
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Osmaneli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50+2
50+2		 11
45		 Dolmadı
 1.612.707
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 20+1
20+1		 2
7		 Dolmadı
 1.513.690
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Bozüyük Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 25+1
30+1		 6
12		 Dolmadı
 1.566.902
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Osmaneli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Reklamcılık TYT 30+1
40+1		 10
18		 Dolmadı
 1.620.168
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Osmaneli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50+2
50+2		 36
52		 Dolmadı
217,01468		 1.620.049
1.340.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Söğüt Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(İÖ-Ücretli)		 TYT 40+1
40+1		 4
41		 Dolmadı
195,84462		 1.545.136
1.636.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Pazaryeri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sosyal Güvenlik TYT 80+2
80+2		 53
82		 Dolmadı
187,23628		 1.615.971
1.718.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Osmaneli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 40+1
40+1		 14
41		 Dolmadı
189,22925		 1.625.951
1.706.000
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 30+1
 4
 Dolmadı
 1.599.162
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Üretimde Kalite Kontrol TYT 35+1
30+1		 19
31		 Dolmadı
201,62010		 1.600.730
1.556.000
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması: 2022 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları açıklandı mı?
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