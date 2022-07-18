Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması: 2022 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları açıklandı mı?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları, tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. Bilecik ili için tercihlerini yapacak olan adaylar 'Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları 2022' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Peki, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? İşte yanıtı
YKS tercih maratonunda, geçtiğimiz yıllara ilişkin Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları ile başarı sıralamaları, öğrenciler için rehberlik edecek.
Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
Geçen senenin ÖSYM ile açıklanan YKS tercih kılavuzuna göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban ve tavan puanları şöyle:
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|19.126
—
—
—
|435,05170
—-
—
—
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Dev let)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|148.490
174.000
200.446
204.000
|308,57249
339,66727
294,73684
277,40564
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|184.100
189.000
201.553
207.000
|289,49384
330,75836
294,25892
276,22706
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|298.722
279.000
269.143
238.000
|248,18394
290,23023
269,47061
265,13376
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ziraat Mühendisliği Programları
|SAY
|45+2
40+1
40+1
45+2
|47
41
41
28
|377.148
377.000
413.381
Dolmadı
|226,92597
261,05496
235,94968
Dolmadı
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|382.738
382.000
399.732
418.000
|222,52094
259,73592
238,44164
218,85547
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Biyomühendislik
|SAY
|30+1
—
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Biyosistem Mühendisliği
|SAY
|30+1
30+1
30+1
40+1
|2
31
31
13
|Dolmadı
463.000
469.377
Dolmadı
|Dolmadı
242,53611
222,77818
Dolmadı
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|14
52
52
47
|Dolmadı
442.000
459.270
Dolmadı
|Dolmadı
246,47245
226,59271
Dolmadı
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|30+1
50+2
70+2
60+2
|4
5
36
62
|Dolmadı
—
Dolmadı
202.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
278,29988
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
|SAY
|50+2
50+2
—
—
|31
52
—
—
|Dolmadı
418.000
—
—
|Dolmadı
251,50091
—
—
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1
70+2
70+2
60+2
|6
9
53
62
|Dolmadı
—
Dolmadı
271.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
255,38429
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Matematik
|SAY
|50+2
50+2
40+1
30+1
|18
52
41
31
|Dolmadı
365.000
352.096
357.000
|Dolmadı
263,99813
248,03267
236,02935
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
|EA
|65+2
60+2
40+1
—
|67
62
41
—
|210.225
190.000
192.072
—
|282,76718
328,46215
312,14323
—
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|326.437
234.000
226.694
234.000
|258,68487
314,94307
302,24359
287,67855
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|346.208
378.000
466.524
523.000
|255,40736
281,65442
257,86297
240,99433
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|40+1
40+1
40+1
60+2
|41
41
41
59
|428.026
476.000
612.423
Dolmadı
|243,34629
265,00764
240,68905
Dolmadı
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyal Hizmet (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|521.089
397.000
336.531
—
|231,42505
278,17993
278,12320
—
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
(KKTC Uyruklu)
|EA
|2+0
2+0
1+0
2+0
|—
—
—
0
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
—
|2
62
62
—
|Dolmadı
852.000
808.674
—
|Dolmadı
221,86313
213,19580
—
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İktisat
|EA
|40+1
40+1
40+1
100+3
|—
41
38
19
|Dolmadı
876.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
219,80555
Dolmadı
Dolmadı
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|40+1
40+1
40+1
80+2
|6
41
35
21
|Dolmadı
858.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
221,36073
Dolmadı
Dolmadı
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Maliye
|EA
|70+2
70+2
70+2
80+2
|6
72
72
42
|Dolmadı
793.000
791.161
Dolmadı
|Dolmadı
226,96888
220,23668
Dolmadı
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte)
|EA
|40+1
40+1
—
—
|1
41
—
—
|Dolmadı
929.000
—
—
|Dolmadı
214,84159
—
—
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|70+2
60+2
60+2
—
|28
62
62
—
|Dolmadı
592.000
571.470
—
|Dolmadı
248,83393
245,06352
—
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|70+2
80+2
90+3
120+3
|9
82
93
81
|Dolmadı
748.000
748.202
Dolmadı
|Dolmadı
231,30565
226,89115
Dolmadı
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)
|EA
|40+1
40+1
40+1
120+3
|—
41
39
19
|Dolmadı
884.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
219,09473
Dolmadı
Dolmadı
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
|EA
|40+1
40+1
—
—
|1
13
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|477.757
341.000
290.690
233.000
|232,86692
275,20434
295,95973
297,18116
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İslami İlimler
(M.T.O.K.)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|499.913
—
—
—
|229,79530
—-
—
—
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Coğrafya
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|538.710
374.000
309.509
234.000
|222,59081
269,67608
292,59147
297,04227
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Coğrafya
(İÖ)
|SÖZ
|40+1
40+1
50+2
60+2
|19
41
52
62
|Dolmadı
481.000
385.270
371.000
|Dolmadı
253,21965
280,22042
274,68127
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İslami İlimler
|SÖZ
|80+2
90+3
90+3
60+2
|75
93
93
62
|Dolmadı
238.000
210.597
164.000
|Dolmadı
294,92838
311,84011
312,42442
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İslami İlimler
(İÖ-Ücretli)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
—
|17
62
62
—
|Dolmadı
334.000
263.072
—
|Dolmadı
276,48678
301,09981
—
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İslami İlimler
(M.T.O.K.) (İÖ-Ücretli)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|38
62
62
62
|Dolmadı
431.000
392.855
365.000
|Dolmadı
260,56010
279,06435
275,54196
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Tarih
(İÖ-Ücretli)
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
60+2
|9
41
41
62
|Dolmadı
549.000
460.243
467.000
|Dolmadı
243,71972
269,25278
262,51902
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
| Turizm Rehberliği
(Fakülte)
|DİL
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|64.955
—
—
—
|238,89599
—-
—
—
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
|Yer.
2021
2020
|Taban
Puanı
2021
2020
|Başarı
Sırası
2021
2020
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|285,17887
312,21425
|455.364
400.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|265,10384
287,42713
|627.573
566.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
|TYT
|45+2
40+1
|47
41
|261,96939
285,54276
|659.314
581.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|254,94915
287,01249
|736.081
569.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|250,80440
267,52117
|784.262
740.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|248,49109
266,29612
|811.597
752.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|247,61929
278,67134
|822.120
638.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|242,63371
251,68896
|881.038
908.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Osmaneli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|238,66574
258,34913
|927.120
834.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|234,31587
258,51491
|978.207
832.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Mekatronik
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|220,31581
233,33499
|1.159.183
1.126.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Pazaryeri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|219,94400
228,78485
|1.164.130
1.183.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Söğüt Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|217,46012
227,94600
|1.197.303
1.194.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Osmaneli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|50+2
45+2
|52
47
|217,38138
233,89682
|1.198.343
1.119.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Bozüyük Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|215,74998
226,18659
|1.220.096
1.218.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İç Mekan Tasarımı
|TYT
|45+2
40+1
|47
41
|214,36937
224,81285
|1.239.061
1.236.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Söğüt Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|210,85108
229,59692
|1.288.719
1.173.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
|TYT
|30+1
—
|31
—
|210,00037
—
|1.301.179
—
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektrik
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|209,78204
225,93558
|1.304.364
1.221.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|209,64453
240,83326
|1.306.415
1.035.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Makine
|TYT
|40+1
35+1
|41
36
|203,78163
224,09753
|1.395.292
1.245.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Kimya Teknolojisi
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|201,69168
228,86016
|1.427.255
1.182.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Gölpazarı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sosyal Hizmetler
|TYT
|60+2
50+2
|62
52
|201,38698
231,43155
|1.431.949
1.150.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|201,04198
220,70951
|1.437.277
1.291.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|198,91487
223,27811
|1.469.943
1.256.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Osmaneli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|198,89612
226,28909
|1.470.257
1.216.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Pazaryeri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Web Tasarımı ve Kodlama
|TYT
|40+1
—
|41
—
|192,73858
—
|1.553.895
—
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Bozüyük Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|60+2
60+2
|47
62
|Dolmadı
201,67591
|1.622.368
1.555.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Gölpazarı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|45+2
50+2
|4
32
|Dolmadı
—
|1.564.309
—
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Pazaryeri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|50+2
50+2
|7
52
|Dolmadı
188,18514
|1.612.557
1.713.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Söğüt Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Basım ve Yayım Teknolojileri
|TYT
|30+1
30+1
|5
14
|Dolmadı
—
|1.582.219
—
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Gölpazarı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|30+1
30+1
|0
4
|Dolmadı
—
|—
—
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Söğüt Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|25+1
30+1
|5
7
|Dolmadı
—
|1.557.605
—
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Bozüyük Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|40+1
40+1
|12
41
|Dolmadı
184,95137
|1.616.997
1.728.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Osmaneli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|25+1
30+1
|2
12
|Dolmadı
—
|1.619.035
—
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Osmaneli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektrik
|TYT
|35+1
30+1
|22
31
|Dolmadı
210,58249
|1.566.755
1.428.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektrik Enerjisi Üretim,
İletim ve Dağıtımı
|TYT
|35+1
30+1
|13
31
|Dolmadı
210,98661
|1.610.680
1.423.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
|TYT
|35+1
30+1
|10
31
|Dolmadı
207,58206
|1.617.774
1.470.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|35+1
30+1
|15
31
|Dolmadı
215,46574
|1.627.432
1.361.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Pazaryeri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Endüstri Ürünleri Tasarımı
|TYT
|30+1
30+1
|16
31
|Dolmadı
206,14607
|1.600.367
1.491.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
|TYT
|30+1
—
|23
—
|Dolmadı
—
|1.616.569
—
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Söğüt Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|TYT
|35+1
40+1
|5
19
|Dolmadı
—
|1.614.539
—
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Söğüt Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
|TYT
|50+2
50+2
|44
52
|Dolmadı
201,86483
|1.626.430
1.552.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Söğüt Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İç Mekan Tasarımı
|TYT
|60+2
60+2
|42
62
|Dolmadı
202,50639
|1.617.553
1.543.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|60+2
60+2
|34
62
|Dolmadı
198,54055
|1.621.622
1.599.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Pazaryeri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|40+1
40+1
|3
23
|Dolmadı
—
|1.595.558
—
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Osmaneli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İnternet ve Ağ Teknolojileri
|TYT
|30+1
—
|7
—
|Dolmadı
—
|1.577.728
—
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|40+1
30+1
|11
31
|Dolmadı
205,69333
|1.624.286
1.497.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Osmaneli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
|TYT
|30+1
30+1
|16
31
|Dolmadı
212,88697
|1.584.443
1.396.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Makine
|TYT
|40+1
40+1
|24
41
|Dolmadı
203,90696
|1.613.361
1.523.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Söğüt Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Metalurji
|TYT
|25+1
30+1
|3
20
|Dolmadı
—
|1.617.813
—
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Bozüyük Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Moda Tasarımı
|TYT
|30+1
30+1
|5
13
|Dolmadı
—
|1.499.145
—
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Osmaneli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|50+2
50+2
|11
45
|Dolmadı
—
|1.612.707
—
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|20+1
20+1
|2
7
|Dolmadı
—
|1.513.690
—
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Bozüyük Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
|TYT
|25+1
30+1
|6
12
|Dolmadı
—
|1.566.902
—
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Osmaneli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Reklamcılık
|TYT
|30+1
40+1
|10
18
|Dolmadı
—
|1.620.168
—
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Osmaneli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
|TYT
|50+2
50+2
|36
52
|Dolmadı
217,01468
|1.620.049
1.340.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Söğüt Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|40+1
40+1
|4
41
|Dolmadı
195,84462
|1.545.136
1.636.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Pazaryeri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sosyal Güvenlik
|TYT
|80+2
80+2
|53
82
|Dolmadı
187,23628
|1.615.971
1.718.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Osmaneli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
|TYT
|40+1
40+1
|14
41
|Dolmadı
189,22925
|1.625.951
1.706.000
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|30+1
—
|4
—
|Dolmadı
—
|1.599.162
—
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Üretimde Kalite Kontrol
|TYT
|35+1
30+1
|19
31
|Dolmadı
201,62010
|1.600.730
1.556.000