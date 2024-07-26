Bilecik’in gururu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ikamet eden ve okuduğu üniversiteyi bölüm birincisi olarak bitiren Ahmet Karadağ, yurtdışında yüksek lisans programı kazandı. Bursa Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği mezunu Ahmet Karadağ, Hollanda'da 'Kimya Sanayiinde Hammadde ve Prosese Dayalı Karbon ve Su Ayak İzinin Azaltılmasına Yönelik Yenilikçi Çözümler ve Katalizörler' konusu üzerinde burslu eğitim almaya hak kazandı.Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde; yurtdışına gönderilecek Vizyon ve Farkındalık Eğitimlerine katılan Ahmet Karadağ'ın 2022 yılında hazırlamış olduğu 'İkili Membran Reaktörde Yakıt Bio Katkı Maddesinin Üretimi' projesi TÜBİTAK 2209- A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmişti. Eylül ayında Hollanda'da '2024 (YLSY) Yurtdışı Yüksek Lisan Programına' katılacak olan Karadağ, Türkiye'ye döndüğünde yüksek mühendis olarak çalışma hakkı kazanacak. İHA