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Giriş Tarihi: 30.06.2026 16:13

Bilecik'te 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp: Giderken babasının aracına o notu bıraktı! 'Siz bunu okurken...'

Bilecik'te babasının aracına "Ben gidiyorum" notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit Gönül 3 gündür kayıp.

İHA
Bilecik’te 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp: Giderken babasının aracına o notu bıraktı! ’Siz bunu okurken...’
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Alınan bilgilere göre, Gölpazarı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde ailesi ile ikamet eden 16 yaşındaki Yiğit Gönül 3 gün önce sabah 08.00'da evinden ayrıldı. Eve bir daha dönmeyen Yiğit, babasının arabasına da "Ben gidiyorum, beni bir daha aramayın, siz bu notu bulduğunuzda ben çoktan gitmiş olacağım" notunu bıraktı. Acılı baba Yasin Gönül durumu Gölpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne iletti.

En son evden çıktığı gün olan cumartesi sabahı Gölpazarı çarşı merkezinde görülen çocuğa ait bir ize henüz ulaşılamadığı öğrenildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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Bilecik'te 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp: Giderken babasının aracına o notu bıraktı! 'Siz bunu okurken...'
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