Bilecik’te dehşet çiftliği: 20 yıl önce kaybolan 3 kişinin son sinyalleri oradaymış! Bulunan insan kemikleri...

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 20 yıldır kayıp olarak aranan O.K., M.B. ve Y.Ö. isimli şahıslara ilişkin dosyaları yeniden ele aldı. Kayboldukları tarihlerde kullandıkları GSM hatlarının incelenmesi sonucu üç kişinin son sinyallerini Vezirhan ilçesinde verdikleri tespit edildi. Buna göre O.K.'nin 20 Haziran 2006, M.B.'nin 24 Ağustos 2006 ve Y.Ö.'nün ise 1 Şubat 2007 tarihinde kaybolduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 85 GSM hattını analiz etti ve 47 kişinin bilgisine başvuruldu. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda, kayıp üç kişinin de, o dönem bir şüpheli tarafından işletilen hayvan çiftliğinde öldürülerek gömüldüğü değerlendirildi.
İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU
Çiftliği mercek altına alan ve tespit edilen 11 şüphelinin peşine düşen ekipler, Bilecik merkezli olmak üzere Mersin, Kütahya, Kocaeli, Bursa, Bolu ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli şahıs yakalanarak Bilecik'e getirildi. Çiftlikte yapılan kazı çalışmalarında ise insana ait olan 4 adet kemik parçası bulundu.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen 11 şüpheliden 7'si Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca serbest bırakılırken, S.Ş. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüpheliler Y.S., E.U. ve H.Ş. ise tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.