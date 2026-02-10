Bilecik’te dehşet çiftliği: 20 yıl önce kaybolan 3 kişinin son sinyalleri oradaymış! Bulunan insan kemikleri...

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 20 yıldır kayıp olarak aranan O.K., M.B. ve Y.Ö. isimli şahıslara ilişkin dosyaları yeniden ele aldı. Kayboldukları tarihlerde kullandıkları GSM hatlarının incelenmesi sonucu üç kişinin son sinyallerini Vezirhan ilçesinde verdikleri tespit edildi. Buna göre O.K.'nin 20 Haziran 2006, M.B.'nin 24 Ağustos 2006 ve Y.Ö.'nün ise 1 Şubat 2007 tarihinde kaybolduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 85 GSM hattını analiz etti ve 47 kişinin bilgisine başvuruldu. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda, kayıp üç kişinin de, o dönem bir şüpheli tarafından işletilen hayvan çiftliğinde öldürülerek gömüldüğü değerlendirildi.