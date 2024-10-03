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Giriş Tarihi: 3.10.2024 15:29

Bilecik’te esrarengiz ölüm: Çamaşır asarken Nazende Kılıç’ın cansız bedenini buldu!

Bilecik'te bir kadın, çamaşır asmak için balkona çıktığında alt kattaki komşusunu yerde haraketsiz yatarken gördü. Eve gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İşte haberin detayları…

İHA
Bilecik’te esrarengiz ölüm: Çamaşır asarken Nazende Kılıç’ın cansız bedenini buldu!

Bilecik'te meydana gelen olayda bir apartman dairesinde yalnız yaşayan 87 yaşındaki Nazende Kılıç'ın üst kattaki komşusu, çamaşır asmak için balkona çıktığında yaşlı kadını hareketsiz şekilde yerde yatarken görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Kılıç'ın cansız bedeni, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı. Kılıç'ın cesedinin kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

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Bilecik’te esrarengiz ölüm: Çamaşır asarken Nazende Kılıç’ın cansız bedenini buldu!
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