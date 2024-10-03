Bilecik’te esrarengiz ölüm: Çamaşır asarken Nazende Kılıç’ın cansız bedenini buldu!

Bilecik'te meydana gelen olayda bir apartman dairesinde yalnız yaşayan 87 yaşındaki Nazende Kılıç'ın üst kattaki komşusu, çamaşır asmak için balkona çıktığında yaşlı kadını hareketsiz şekilde yerde yatarken görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.