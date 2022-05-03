Bilecik’te feci kaza! Otobüs şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

İstanbul'dan Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Bayat köyüne yakınlarını ziyarete 11 AAV 105 plakalı otomobil sürücü Zafer T. (32) aracı stop ettikten sonra araçtan inerken harekete geçen otomobil şarampole yuvarlanarak durdu.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Zafer T. (32) ve araç içinde yolcu olarak bulunan Mülkü T. (48) ve Hacer T. (68) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 122 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.