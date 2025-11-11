Bilecik’te kamyonet kontrolden çıktı: Takla atarak durabildi! 2 yaralı

ARAÇTA BULUNAN 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan N.B. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlattı.