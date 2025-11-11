Bilecik’te kamyonet kontrolden çıktı: Takla atarak durabildi! 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük ilçesi ile Eskişehir'in İnönü ilçesi arasındaki kara yolunun Akpınar Mahallesi mevkiinde ilerleyen C.B.' nin kullandığı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak toprak zemine devrildi.
ARAÇTA BULUNAN 2 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan N.B. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlattı.