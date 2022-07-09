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Giriş Tarihi: 9.7.2022 22:16

Bilecik'te sel suları can aldı!

Bilecik’in Gölpazarı ilçesi Türkmen köyünde etkili olan sağanakta, evlerinin önünde oturan Asiye Bikmen ve oğlu Sinan Bikmen sel sularına kapıldı, evlerinin etrafındaki duvarlar yıkıldı. Yaralanan Sinan Bikmen köylüler tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, annesi Asiye Bikmen ise hayatını kaybetti.

İHA
Bilecik’te sel suları can aldı!

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen köyünde bugün öğleden sonra aniden bastıran şiddetli yağmur hayatı felç etti.

Şiddetli yağmurun oluşturduğu sel suları, Asiye Bikmen'in oturduğu evin önünde bulunan istinat duvarının çökmesine neden oldu. Bu esnada Asiye Bikmen (70) suya kapılırken, annesinin suya kapıldığı gören oğlu Sinan Bikmen de hemen suya atladı.

500 metre ileride köylüler Asiye Bikmen'in cansız bedenine ulaşırken, oğlunu da yaralı bir şekilde buldular. Asiye Bikmen'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralı oğlu da aynı hastanede tedavi altına alındı.



"ANNESİNİN SELE KAPILDIĞI GÖREN OĞLU DA SUYA ATLAMIŞ"
Köy muhtarı Murat Yüksel, bugün öğleden sonra şiddetli bir yağmurun bastırdığını söyleyerek, "Bugün köyümüzde yaşanan afet sonrası bir ablamızı kaybettik. Evinin kapısının önünde sel ablamızı alarak götürdüğü esnada bunu gören oğlu da hemen suya atlamış. 500 metre ileride Asiye Bikmen'in cansız bedenine ulaşılırken, oğlu da yaralı bir şekilde bulundu. Oğlunun acıdan bağırdığı için köylüler sesini duymuş ve bu şekilde ikisi de bulunmuş. Türkmen köyünün başı sağ olsun" dedi.

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Bilecik'te sel suları can aldı!
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