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Giriş Tarihi: 15.07.2026 11:39

Bilecik’te şüpheli ölüm! Babasının ihbarı acı gerçeği ortaya çıkardı: Genç adamın cesedi ofisinde bulundu!

Bilecik'te meydana gelen olay yürekleri burktu. Babasının haber alamaması üzerine verdiği ihbar acı gerçeği ortaya çıkardı. 29 yaşındaki genç adam ofisinde ölü bulunurken cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İşte detaylar…

İHA
Bilecik’te şüpheli ölüm! Babasının ihbarı acı gerçeği ortaya çıkardı: Genç adamın cesedi ofisinde bulundu!
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Olay, dün gece İsmetpaşa Mahallesi İbrahimbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Erzurum'da bulunan baba Bilecik'te yaşayan oğlu E.B'nin telefonları açmayınca kentte yaşayan bir tanıdığını arayarak ofisine gönderdi. Büroya gelen yakını, kapıyı defalarca çalmasına rağmen içeriden herhangi bir yanıt alamayınca durumu 112'yi arayarak, bildirdi.

EKİPLER KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ofise çilingir yardımıyla giren polisler içeride genci hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın öldüğünü tespit etti.

OTOPSİ YAPILACAK

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ERZURUM #BİLECİK

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Bilecik’te şüpheli ölüm! Babasının ihbarı acı gerçeği ortaya çıkardı: Genç adamın cesedi ofisinde bulundu!
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