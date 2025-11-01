Bilecik’te traktör ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı!

Yaşanan çarpışma sonucunda E.K., M.K. ve minibüste yolcu olarak bulunan H.E. isimli şahıslar hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu 3 yaralının kontrol amaçlı Gölpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.