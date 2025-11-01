Haberler Yaşam Haberleri Bilecik’te traktör ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı!
Giriş Tarihi: 1.11.2025 21:34

Bilecik'te meydana gelen olayda, tarla yolundan karayoluna çıkan traktör minibüs ile çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Gölpazarı ilçesi Gölpazarı-Taraklı Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. isimli şahsın idaresindeki traktör, tarla yolundan Taraklı karayoluna çıktığı esnada M.K. isimli şahsın idaresindeki minibüs ile çarpıştı.

Yaşanan çarpışma sonucunda E.K., M.K. ve minibüste yolcu olarak bulunan H.E. isimli şahıslar hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu 3 yaralının kontrol amaçlı Gölpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

