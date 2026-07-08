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Giriş Tarihi: 8.07.2026 20:58 Son Güncelleme: 8.07.2026 21:06

Bilecik’teki orman yangını 3 saatin ardından kontrol altına alındı

Bilecik’te anızdan çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan yaklaşık 3 saat süren müdahalelerin ardından kontrol altına alındı

İHA
Bilecik’teki orman yangını 3 saatin ardından kontrol altına alındı
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Hüyük köyü mevkiinde biçerdöverden çıktığı tahmin edilen anız yangını, ormanlık alana sıçrayarak rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Alevler hızla Büyükyenice köyüne doğru ilerlerken, yangına 2 helikopter, 5 iş makinesi, 2 su tankeri, çevre ilçe ve beldelerdeki itfaiye ekipleri ile Osman İşlet Müdürlüğüne bağlı 100 personel müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle 3 saatin ardından kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, jandarma ekipleri tarafından güvenlik açısından kapatılan Vezirhan-Gölpazarı karayolu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#BİLECİK

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Bilecik’teki orman yangını 3 saatin ardından kontrol altına alındı
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