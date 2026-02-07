Haberler Yaşam Haberleri Yunan yolcuya bilet sordu, canından oldu! Gaziantepli gurbetçi son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 7.02.2026 15:28 Son Güncelleme: 7.02.2026 15:37

Yunan yolcuya bilet sordu, canından oldu! Gaziantepli gurbetçi son yolculuğuna uğurlandı

Almanya'da kondüktör olarak çalıştığı trende bilet sorduğu Yunan yolcu tarafından darp edilerek katledilen 2 çocuk babası gurbetçi memleketi Gaziantep’te toprağa verildi. Olayın faili olan Yunan uyruklu 26 yaşındaki şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Almanya'da ikamet kaydı bulunmayan zanlı, etapta "adam öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK Yaşam
Yunan yolcuya bilet sordu, canından oldu! Gaziantepli gurbetçi son yolculuğuna uğurlandı
  • ABONE OL

Almanya'nın Ludwigshafen kentinde yaşayan 2 çocuk babası Serkan Çağlar (36) geçen Pazartesi akşamı kondüktör olarak çalıştığı trene binen bir yolcudan bilet göstermesini istedi.

Yunanlı olduğu öğrenilen yolcu bilet göstermek yerine Çağlar'a saldırdı. Gözü dönmüş saldırganın başına vurduğu darbelerle ağır yaralanan Çağlar, kanlar içinde yere yığıldı. Yolcuların panik ve korku dolu bakışları arasında meydana gelen olay sonrası istasyona gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Çağlar, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Serkan Çağlar

Olayın faili olan Yunan uyruklu 26 yaşındaki şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Almanya'da ikamet kaydı bulunmayan zanlı, etapta "adam öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Yaşanan vahşet, başta demiryolu çalışanları olmak üzere tüm ülkede büyük tepkiye yol açarken gurbetçi Çağlar'ın cenazesi uçakla memleketi Gaziantep'te getirildi. Asri Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verilen Çağlar'ın tabutuna Türk Bayrağı ve sevdiği takımın forması örtülürken, yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunan yolcuya bilet sordu, canından oldu! Gaziantepli gurbetçi son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz