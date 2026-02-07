Yunan yolcuya bilet sordu, canından oldu! Gaziantepli gurbetçi son yolculuğuna uğurlandı

Almanya'nın Ludwigshafen kentinde yaşayan 2 çocuk babası Serkan Çağlar (36) geçen Pazartesi akşamı kondüktör olarak çalıştığı trene binen bir yolcudan bilet göstermesini istedi.

Yunanlı olduğu öğrenilen yolcu bilet göstermek yerine Çağlar'a saldırdı. Gözü dönmüş saldırganın başına vurduğu darbelerle ağır yaralanan Çağlar, kanlar içinde yere yığıldı. Yolcuların panik ve korku dolu bakışları arasında meydana gelen olay sonrası istasyona gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Çağlar, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.