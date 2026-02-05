Bilet sordu canından oldu! Gaziantepli gurbetçiyi Yunan yolcu öldürdü

Almanya'nın Ludwigshafen kentinde yaşayan 2 çocuk babası Serkan Çağlar (36) Pazartesi akşamı kondüktör olarak çalıştığı tren Landstuhl Garı'ndan yolcu aldıktan sonra yaptığı kontrolde bir yolcudan bilet göstermesi istedi.

Yunan olduğu öğrenilen yolcu bilet göstermek yerine Çağlar'a saldırdı. Gözü dönmüş saldırganın başına vurduğu darbelerle ağır yaralanan Çağlar, kanlar içinde yere yığıldı. Yolcuların panik ve korku dolu bakışları arasında meydana gelen olay sonrası istasyona gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Çağlar, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın faili olan Yunan uyruklu 26 yaşındaki şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Almanya'da ikamet kaydı bulunmayan zanlı "adam öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Yaşanan saldırı başta demiryolu çalışanları olmak üzere tüm ülkede büyük tepkiye yol açtı. Almanya genelindeki tüm tren istasyonlarında ve seyir halindeki trenlerde aynı anda bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Çağlar'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilerek memleketi olan Gaziantep'te toprağa verileceği öğrenildi.