Bilet yüzünden öldürüldü son yolculuğuna uğurlandı

Almanya'nın Ludwigshafen kentinde yaşayan 2 çocuk babası Serkan Çağlar (36) geçen pazartesi akşamı kondüktör olarak çalıştığı trene binen bir yolcudan bilet göstermesini istedi. Yunanlı olduğu öğrenilen yolcu bilet göstermek yerine Çağlar'a saldırdı. Gözü dönmüş saldırganın başına vurduğu darbelerle ağır yaralanan Çağlar, kanlar içinde yere yığıldı. Yolcuların panik ve korku dolu bakışları arasında meydana gelen olay sonrası istasyona gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Çağlar, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.Olayın faili olan Yunan uyruklu 26 yaşındaki şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Almanya'da ikamet kaydı bulunmayan zanlı, etapta "adam öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Yaşanan vahşet, başta demiryolu çalışanları olmak üzere tüm ülkede büyük tepkiye yol açarken gurbetçi Çağlar'ın cenazesi uçakla memleketi Gaziantep'te getirildi. Asri Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verilen Çağlar'ın tabutuna Türk bayrağı ve sevdiği takımın forması örtülürken, yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.