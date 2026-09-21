Bilezikleri satıp otomobil aldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 26 Ağustos 2026'da "yürüyüşe çıkıyorum" diyerek evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Ayşegül Yaşar'ın (54) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Tamer Kahveci (34), sosyal medyada tanıştığı kadını boğazını sıkarak öldürdüğünü ve cesedini gömdüğünü itiraf etti. Kahveci'nin gösterdiği yerde yapılan kazıda, elleri ve boynu bağlı, başına çuval geçirilmiş kadın cesedi bulundu. Kahveci, Ayşegül Yaşar'ı öldürdükten sonra kolundaki 3 bileziği alıp, sattığı ve otomobil aldığı ortaya çıktı.

Ayşegül Yaşar, 26 Ağustos 2026'da eşi Adem Yaşar'a yürüyüş yapmak üzere dışarı çıkacağını söyleyerek evinden ayrıldı. Eşinden uzun süre haber alamayan Adem Yaşar, kayıp ihbarında bulundu. Adem Yaşar ifadesinde, eşinin kolunda 6 bilezik, 3 altın yüzük ile altın kolye bulunduğunu ve hayatından endişe ettiğini söyledi. Yaşar ayrıca eşinin sosyal medya üzerinden tanıştığı Tamer Kahveci isimli kişi tarafından kandırılarak götürülmüş olabileceğini de belirtti. Polis ekiplerinin yaptığı kamera araştırmalarında Ayşegül Yaşar'ın olay günü Tamer Kahveci ile birlikte olduğu tespit edildi. Kahveci'nin Kahramanmaraş'taki adresinde arama yapıldı ve gözaltına alındı. Yaşar ile Kahveci'nin HTS kayıtları detaylı şekilde incelendi. Kahveci'nin Ayşegül Yaşar ile buluşmadan önce Düziçi ilçe merkezindeki hareketlerine ilişkin kamera görüntüleri de toplandı.

Tamer Kahveci'nin 28 Ağustos'ta Gaziantep'ten bir araç satın aldığı belirlendi. Araç alımı sırasında 3 adet altın bileziği bozdurduğu, kamera kayıtları ve tanık ifadeleriyle tespit edildi. Bu gelişmeler üzerine Kahveci'nin, Ayşegül Yaşar'ın üzerinde bulunan altınları ele geçirmek amacıyla Yaşar'ı öldürmüş olabileceği değerlendirildi.

ARACINDAKİ KAN ÖRNEKLERİ

Kahveci'nin olay günü kullandığı araçta inceleme yapıldı. Bulgular, Ayşegül Yaşar'ın anne ve babasından alınan kan örnekleriyle uyumlu çıktı. Soruşturma kapsamında Tamer Kahveci ile annesi Ayla Kahveci ve babası Hıdır Kahveci gözaltına alındı. Kahveci , Ayşegül Yaşar ile Düziçi Çotlu mevkiine gittiklerini, araçta konuşmaya başladıklarını Yaşar'ın "İkimiz de boşanalım, evlenelim" demesi üzerine tartıştıklarını, ardından Ayşegül Yaşar'ın boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti. Şüpheli, cesedi aracıyla Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Geben Mahallesi Botaş mevkisine götürerek gömdüğünü söyledi. Şüphelinin gösterdiği bölgede yapılan kazıda, boyun ve ellerinden bağlı, başına çuval geçirilmiş kadın cesedi bulundu. Ceset Adli Tıp'a gönderildi.