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Giriş Tarihi: 30.08.2026

Bilgi yarışmasının ödülü umre oldu

Bilgi yarışmasının ödülü umre oldu
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen Umre Ödüllü Bilgi Yarışması'nda başarılı olan Niğdeli 6 öğrenci, düzenlenen programla kutsal topraklara uğurlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelinde düzenlenen gençlerin dini bilgilerini pekiştirmesi, İslam kültürünü tanıması ve manevi değerlerle buluşması amacıyla gerçekleştirilen Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması'nı kazanan Niğdeli öğrenciler Diyanet'in organizasyonuyla 'Gençlik Umresi' programına dahil oldu. Niğde İl Müftülüğü'nde gerçekleştirilen programda öğrencilerin yarışma süreci değerlendirilirken, kutsal topraklara hareket edecek gençlerin heyecan ve mutlulukları paylaşıldı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#NİĞDE #DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI #DİYANET

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Bilgi yarışmasının ödülü umre oldu
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