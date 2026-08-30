Bilgi yarışmasının ödülü umre oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından her yıl düzenlenen Umre Ödüllü Bilgi Yarışması'nda başarılı olan Niğdeli 6 öğrenci, düzenlenen programla kutsal topraklara uğurlandı. Diyanet
İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelinde düzenlenen gençlerin dini bilgilerini pekiştirmesi, İslam kültürünü tanıması ve manevi değerlerle buluşması amacıyla gerçekleştirilen Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması'nı kazanan Niğdeli öğrenciler Diyanet'in organizasyonuyla 'Gençlik Umresi' programına dahil oldu. Niğde
İl Müftülüğü'nde gerçekleştirilen programda öğrencilerin yarışma süreci değerlendirilirken, kutsal topraklara hareket edecek gençlerin heyecan ve mutlulukları paylaşıldı.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör