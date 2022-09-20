Haberler Yaşam Haberleri Bilgisayar Şifre Kaldırma Nasıl Yapılır? En Basit PC Şifre (Parola) Kaldırma Yöntemi
Giriş Tarihi: 20.9.2022 13:27 Son Güncelleme: 20.9.2022 13:27

Bilgisayar Şifre Kaldırma Nasıl Yapılır? En Basit PC Şifre (Parola) Kaldırma Yöntemi

Bilgisayar şifre kaldırma nasıl yapılır sorusu, birçok kişi tarafından araştırılan konulardan biridir. Bilgisayarın güvenli şekilde kullanımının sağlanması için kullanılan şifreler, bilgisayarı yetkisiz kişilerin kullanmasına engel olur. Bu işlemin pratik şekilde yapılması için de bazı temel bilgisayar kurallarını bilmeniz gerekir. En basit PC şifre (parola) kaldırma yöntemleri ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

Bilgisayar Şifre Kaldırma Nasıl Yapılır? En Basit PC Şifre Parola Kaldırma Yöntemi

Bilgisayar şifre kaldırma nasıl yapılır sorusuna cevap aranırken bilgisayarla ilgili bazı kritik hususların araştırılmasına ihtiyaç vardır. Bilgisayar şifre kaldırma ile bilgisayarınızın herkes tarafından kullanılabilir olmasını sağlayabilirsiniz. Rakam ya da harflerden oluşan şifreler bilgisayar parola kaldırma işlemi ile ortadan kaldırılır. Başlangıç şifresi kaldırma ve bilgisayar parola kaldırma işlemleri ile ilgili merak ettiğiniz tüm hususlar yazımızın devamında.

PC Şifre Kaldırma İşlemi Nasıl Yapılır?

Yaşanan teknoloji gelişmeler ile birlikte bilgisayar kullanımı da her geçen gün biraz daha artar. Bilgisayar satın alan kişiler daha çok Windows işletim sistemine sahip bilgisayarları tercih ederler. Windows, güvenlik tedbirleri kapsamında kullanıcılarsan bilgisayar için parola belirlemesini ister. Bilgisayar her açıldığında şifrenin girilmesi gerekir. Fakat her ne kadar çok daha güvenli bir mekanizma olsa da bazı kullanıcılar bilgisayar parola kaldırma işlemi ile bu şifre ekranını kaldırmak ister. Windows ekranının başlat menüsünden aşağıdaki işlemleri yaparak parola ekranını kapatabilirsiniz.

  • Başlat menüsünde bulunan arama bölümüne netplwiz ibaresi yazılır.
  • Bu yazıdan sonra karşınıza kullanıcı hesapları çıkacaktır.
  • Açılan ekranın üst kısmında yer alan gelişmiş bölümüne tıklanarak parolaları yönet butonuna tıklanır.
  • Kullanıcıların kullandığı giriş şifresi bu ekranda görülebilir.
  • Kullanıcı ismi seçilerek mevcut kullanılan parola girilir.
  • Parola girildikten sonra parolayı kaldır ikonuna tıklayarak mevcut parolayı kaldırabilirsiniz.
  • Bilgisayar parola kaldırma işleminden sonra yapılan değişikliklerin aktif hale gelmesi için bilgisayarınızı tekrar başlatmanız gerekir.

Bilgisayar Şifre Kaldırma İşlemi Neden Yapılır?

Bilgisayar kullanıcıları bilgisayarı açarken şifre ekranı ile karşılaşmak istemeyebilir. Ayrıca parolanın unutulması durumunda da şifre kaldırma işlemi denenebilir. Genellikle parola unutulduğunda bilgisayara format atma işlemi denenir. Fakat formatlama sonucunda bilgisayara yedeklenmeyen veriler kaybolur. Bunun yerine bilgisayarın komut ekranına yazılacak olan bazı satırlar ya da Windows kurtarma CD'si ile parola ekranının saf dışı bırakılması düşünülebilir.

Bilgisayarların şifre ile kullanılması çok daha güvenli ve tavsiye edilen bir uygulamadır. Bu nedenle mümkün olduğu kadar bilgisayarların şifre ile kullanılması tavsiye edilir. Windows işletim sisteminin kullanıcılara sunduğu hizmet ile her bir kullanıcı açılış ekranında kendi şifresini belirleyebilir. Dileyen kullanıcılar da bu şifre ekranını tamamen ortadan kaldırarak şifresiz kullanımı tercih edebilirler. Windows güvenlik tedbirleri kapsamında bilgisayarınızın kontrol altında tutulmasını istiyorsanız PC'yi şifreli kullanmanız çok daha mantıklı olacaktır.

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Bilgisayar Şifre Kaldırma Nasıl Yapılır? En Basit PC Şifre (Parola) Kaldırma Yöntemi
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