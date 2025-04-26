Bilim camiasını ödül heyecanı sardı

TÜBİTAK, her yıl düzenlenen Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri'nin bu yıl 60'ıncısını düzenleyecek. 4 kategoride verilecek ödül töreni için son başvurular 2 Haziran'da alınacak.TÜBİTAK tarafından her yıl bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkân sağlamak amacıyla düzenlenen Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri'nin bu yıl 60'ıncısını düzenlenecek. 4 kategoride verilecek ödüller için başvuruları almaya başlayan TÜBİTAK, son başvuruları 2 Haziran'da alacak. Teşvik ödülüne kişisel başvuru yapılabilirken kişiler de aday gösterilebiliyor. Kişisel başvuru yapılamayan Bilim, Özel ve Hizmet ödüllerine ise aday gösterilmesi gerekiyor. Hizmet ödülüne hayatta olmayan kişiler de aday gösterilebiliyor. Öte yandan bu yıl Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri (TÜBA-GEBİP) ve Uluslararası Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Akademi Ödülleri'ne başvuru yapan adaylar, söz konusu kategorilerde verilecek ödüllere başvuramayacak.