Bilim insanları afet bölgesinin röntgenini çekiyor! Belirlenen noktalara GPS cihazları ve sabit istasyon kurulacak

HEDEF GÜÇLÜ BİR VERİ ALTYAPISI

2006 yılından bu yana afet bölgesindeki incelemelere devam ettiklerini ve bu kapsamda önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Prof. Ergintav, "Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve TÜBİTAK MAM ile ortaklaşa yürütülen bir proje içindeyiz. Ekiplerimizin afet bölgesindeki çalışmaları devam ediyor. Belirlenen noktalara GPS cihazları ve sabit istasyonlar kurarak fay hareketinin zamanla nasıl değiştiğini kayda geçirmeye çalışıyoruz. Bu belki de 5-10 yıllık süreç isteyen bir çalışma olacak. Bu çalışma ile uzun yıllar içinde fay hareketliliğinin hangi bölgede gerilim artıracağını öngörebilmeyi hedefliyoruz. Amacımız sonraki nesillere güçlü bir veri ve bilgi altyapısı sunabilmek" ifadelerini kullandı.