Haberler Yaşam Haberleri Bilim tarihine adını yazdıran o genç Trabzonlu
Giriş Tarihi: 21.4.2024 12:30 Son Güncelleme: 21.4.2024 12:33

Bilim tarihine adını yazdıran o genç Trabzonlu

Harvard Üniversitesi Fizik Bölümünde Doktora yapan Trabzon Fen Lisesi Mezunu Şükrü Furkan Öztürk (26), 175 yıldır bilim insanlarının çözemediği dünyada yaşamın 4 milyar yıl önce nasıl başladığını çözerek bilim tarihine adını yazdırdı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Bilim tarihine adını yazdıran o genç Trabzonlu

Fen Lisesinden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesinde fizik bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Öztürk, doktora eğitimi için Harvard Üniversitesi Fizik bölümüne girdi. Dünyada yaşamın nasıl başladığına yönelik bilimsel araştırmalar yapan Öztürk, 4 milyar yıl önce dünyada yaşamın nasıl başladığını keşfeden bilim insanı oldu. Öztürk, Harvard Üniversitesi tarafından sınırlı sayıda kişiye verilen Getrude ve Maurice Goldhaber ödülüne layık görüldü.

En prestijli bilim dergilerinden Science'da çıkan bir haberde "çığır açıcı keşif" başlığıyla duyurulan bir dizi makalenin birinci yazarı fizikçi Furkan Öztürk, "Araştırmam, yaşamın kökenine dair önemli, ancak karanlıkta kalmış bir problem üzerine. Bu problemin ismi homokiralite yani yaşamı oluşturan moleküllerin sağ veya sol elli olma durumu, bildiğimiz haliyle yaşamın bir özelliği" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bilim tarihine adını yazdıran o genç Trabzonlu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA