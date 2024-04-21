Bilim tarihine adını yazdıran o genç Trabzonlu

Fen Lisesinden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesinde fizik bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Öztürk, doktora eğitimi için Harvard Üniversitesi Fizik bölümüne girdi. Dünyada yaşamın nasıl başladığına yönelik bilimsel araştırmalar yapan Öztürk, 4 milyar yıl önce dünyada yaşamın nasıl başladığını keşfeden bilim insanı oldu. Öztürk, Harvard Üniversitesi tarafından sınırlı sayıda kişiye verilen Getrude ve Maurice Goldhaber ödülüne layık görüldü.

En prestijli bilim dergilerinden Science'da çıkan bir haberde "çığır açıcı keşif" başlığıyla duyurulan bir dizi makalenin birinci yazarı fizikçi Furkan Öztürk, "Araştırmam, yaşamın kökenine dair önemli, ancak karanlıkta kalmış bir problem üzerine. Bu problemin ismi homokiralite yani yaşamı oluşturan moleküllerin sağ veya sol elli olma durumu, bildiğimiz haliyle yaşamın bir özelliği" dedi.