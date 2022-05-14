Bilim ve moda oya ile buluştu: Sanat eseri gibi, ödüllü oyalar

"İğne Oyası" denince ilk akla gelen Balıkesir'in Gönen İlçesinde, Türkiye'nin ilk "Oya Çalıştayı" düzenlendi. İğne oyacılığının geleceğinin, bilimin ve moda tasarım sektörünün temsilcilerinin gözünden değerlendirildiği "1'inci Ulusal Oya çalıştayı", 2 gün sürdü. Oya Paneli, Ulusal Oya Yarışması ve Atölye Çalışmaları başlıklı üç ayrı etkinliğin bileşkesi olarak programlanan çalıştaya; İlçe Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Gönen Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Hüsniye Tanrıverdi, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda kadın girişimci katıldı.



EMEĞİN KAZANCA DÖNMESİ

Açılış konuşmasını yapan Gönen Kaymakamlığı himayesinde düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı İbrahim Palaz, çalıştayın, kadınların ekonomik hayata katılımını arttırıp ekonomik bağımsızlıklarını sağlayacak fırsatlar sunması, emeklerinin maddi kazanca dönmesi için katkı sağlayacağına inandığını söyledi.



BİLİM VE MODANIN GÖZÜNDEN, FARKLI BİR BAKIŞ

Çalıştayın ilk gününde düzenlenen ve moderatörlüğünü yazar-çevirmen Kevser Ruhi'nin yaptığı panelde, Beykent Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Duygu Atalay Onur, Dr. Gülay Selvi Hanişoğlu, TV Program Yapımcısı Feraye Tanyolaç, Müzeshop kurucusu ve tasarımcı Gulin Şenyuva ve Paratika Satış Müdürü Şerafettin Çallak, oya ustası kadınlara bilgiler verdi. Panelde, iğne oyası üretiminin her aşamasının farklı bakış açılarıyla incelendiği ve ham madde seçiminden pazarlama ve satış kanallarının kullanımına kadar, atılması gereken adımlar anlatıldı.



ÜRETEREK DENEYİMLEDİLER

İkinci gün, Duygu Atalay Onu'nun koordinatörlüğünde düzenlenen atölye çalışmasında ise oya ustası kadınlar, Öğr. Gör. Merve Aydın tarafından yürütülen ve Beykent Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü öğrencilerinin de katılımıyla, pazarda kendisine yer bulacak bir tekstil ürününün üretim aşamalarını bizzat üreterek deneyimlediler.



EMEĞİN ÖDÜLLERİ

Yoğun katılım ve büyük ilgiyle izlenen panel sonrasında, Ulusal Oya Yarışmasında dereceye giren kadınlarımız ödüllerini aldı. Ürünlerin; Kültür hazinelerimizi yansıtan motif & desen & form içermesi, özgün, yaratıcı, fonksiyonel ve satışa uygun kalite standartlarında olması, malzemenin uygun ve doğru kullanımı, form özellikleri, desenin hikayesi ve yarışmacının deseni yorumlama şekli, estetik değeri ve ustalık kategorilerinde değerlendirildikleri yarışmada; birinci olan Kevser Gençtürk 10 bin TL, ikinci olan Semra Demirel 7 bin 500 TL, üçüncü olan Ayşe Şen ise 5 bin Tl ödülün sahibi oldu. Her yıl yapılması kararı alınan ilk Ulusal Oya Çalıştayının, ve orta vadede uluslararası hale getirilmesi planlanıyor.

